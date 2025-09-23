Andrej Babis szerint a V4-eknek kulcsszerep juthat a konfliktuskezelésben

A visegrádi négyeknek aktívabbnak kellene lenniük a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezésének kérdésében – jelentette ki Andrej Babis volt cseh kormányfő, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke a párt keddi választási gyűlésén az észak-csehországi Turnovban. A politikus hozzátette, hogy egyetért Petr Pavel államfővel abban, hogy nagyobb nyomást kellene kifejteni Izraelre a Gázaváros elfoglalására irányuló tervének felülvizsgálata érdekében.
Petr Pavel hétfőn New Yorkban az ENSZ Közgyűlése ülésszakának kezdete előtt azt mondta: a gázai övezeti konfliktus elhúzódása logikusan ahhoz a következtetéshez vezet, hogy már nem lehet a túszok szabadsága elérésére irányuló erőfeszítésekkel magyarázni. Az elnök kijelentette, hogy beszélni szeretne a Petr Fiala vezette kormánnyal arról, hogy milyen lehetőségek vannak nagyobb nyomást gyakorolni az izraeli kormányra.
Babis erre reagálva kijelentette: helyes, hogy az államfő így gondolja, viszont nevetséges, amit a kormány csinált a (visegrádi kapcsolattal), miután befolyásra csak ebben a formációban volt esélyük ezeknek az országoknak. A V4-eknek Donald Trump és az Amerikai Egyesült Államok közeli szövetségeseinek kellene lenniük, mert ő az egyetlen, aki képes megoldani a közel-keleti konfliktust.
A volt cseh miniszterelnök szerint ugyanez érvényes az orosz-ukrán háború esetében. Mégis a V4-ek (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország) képviseletében senki nem ment el a Fehér Házba (a minap az európai vezetőkkel együtt), amikor az orosz-ukrán konfliktusról volt szó, csak a finn elnök.
Babis ismét szemére vetette a Fiala vezette kormánynak, hogy negligálja a visegrádi együttműködést, hogy súlytalan és nevetségessé vált a világ szemében. „A négy országnak ismét össze kell fognia, együtt kell politizálnia és tárgyalnia Trumppal, az Európai Unióval és így tovább” – mutatott rá.
Csehországban október 3-án és 4-én képviselőházi választásokat tartanak. A Babis vezette ANO támogatottsága jelenleg meghaladja a 30 százalékot, 10 százalékponttal több, mint a négypárti kormány három pártját tömörítő Spolu (Együtt) koalícióé.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.