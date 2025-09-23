Deviza
Andrej Babis szerint a V4-eknek kulcsszerep juthat a konfliktuskezelésben

A V4-ek közös és erőteljes fellépését sürgette a volt cseh kormányfő. Andrej Babis a közelgő csehországi választások elsőszámú esélyese.
VG/MTI
2025.09.23., 21:38

A visegrádi négyeknek aktívabbnak kellene lenniük a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezésének kérdésében – jelentette ki Andrej Babis volt cseh kormányfő, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke a párt keddi választási gyűlésén az észak-csehországi Turnovban. A politikus hozzátette, hogy egyetért Petr Pavel államfővel abban, hogy nagyobb nyomást kellene kifejteni Izraelre a Gázaváros elfoglalására irányuló tervének felülvizsgálata érdekében.

Andrej Babis: a V4-eknek aktívabbnak kellene lenniük a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezésének kérdésében Csehország ANO
Andrej Babis visszatérne a kormányfői székbe / Fotó: Lukas Kabon / AFP

Petr Pavel hétfőn New Yorkban az ENSZ Közgyűlése ülésszakának kezdete előtt azt mondta: a gázai övezeti konfliktus elhúzódása logikusan ahhoz a következtetéshez vezet, hogy már nem lehet a túszok szabadsága elérésére irányuló erőfeszítésekkel magyarázni. Az elnök kijelentette, hogy beszélni szeretne a Petr Fiala vezette kormánnyal arról, hogy milyen lehetőségek vannak nagyobb nyomást gyakorolni az izraeli kormányra.

Babis erre reagálva kijelentette: helyes, hogy az államfő így gondolja, viszont nevetséges, amit a kormány csinált a (visegrádi kapcsolattal), miután befolyásra csak ebben a formációban volt esélyük ezeknek az országoknak. A V4-eknek Donald Trump és az Amerikai Egyesült Államok közeli szövetségeseinek kellene lenniük, mert ő az egyetlen, aki képes megoldani a közel-keleti konfliktust.

Andrej Babis szerint a V4-eknek nyitniuk kell Trump felé

A volt cseh miniszterelnök szerint ugyanez érvényes az orosz-ukrán háború esetében. Mégis a V4-ek (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország) képviseletében senki nem ment el a Fehér Házba (a minap az európai vezetőkkel együtt), amikor az orosz-ukrán konfliktusról volt szó, csak a finn elnök.

Babis ismét szemére vetette a Fiala vezette kormánynak, hogy negligálja a visegrádi együttműködést, hogy súlytalan és nevetségessé vált a világ szemében. „A négy országnak ismét össze kell fognia, együtt kell politizálnia és tárgyalnia Trumppal, az Európai Unióval és így tovább” – mutatott rá.

Csehországban október 3-án és 4-én képviselőházi választásokat tartanak. A Babis vezette ANO támogatottsága jelenleg meghaladja a 30 százalékot, 10 százalékponttal több, mint a négypárti kormány három pártját tömörítő Spolu (Együtt) koalícióé.

Andrej Babis szerint a V4-eknek kulcsszerep juthat a konfliktuskezelésben

A V4-ek közös és erőteljes fellépését sürgette a volt cseh kormányfő.
