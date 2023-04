Egy magyar falut megszórt a Michelin, és nem is a Balatonnál van A falu: Hosszúhetény. Az egy főre jutó Michelin-ajánlások száma alighanem itt a legnagyobb az országban, a 33 vidéki ajánlásból kettőt vitt el a zengőaljai falu, plusz még egy zöld Michelin-csillagot is. Ennyit kapott Szeged is, csak ők csillag nélkül.