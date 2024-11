Európai műanyaggyártás: sorra zárnak be az üzemek – gellert kapott az újrahasznosítás

De még az olyan óriások, mint az ExxonMobil energiaipari nagyvállalat vagy a Sabic vegyipari vállalat, is kénytelenek voltak bejelenteni, hogy idén több üzemet is be fognak zárni az EU-ban.

Sok versenytársunk esett áldozatul az európai vezetés alkalmatlanságának. Itthon fojtogatnak a szabályozások, miközben a külföldi gyártók megelőznek minket. Ez a helyzet fenntarthatatlan

– jelentette ki Rob Ingram, az Ineos műanyaggyártási üzletágának a vezetője, hozzátéve, hogy ez rövid időn belül más szektorokat is meg fog fertőzni.

A katasztrófa megállítása érdekében Janssens szerint az iparág azt szeretné, ha a csomagolástól az elektromos járművekig mindenben az újrahasznosított tartalomra vonatkozó célértékeket határoznának meg, ezzel ugyanis megálljt lehetne parancsolni a külföldi dömpingnek.