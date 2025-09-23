A nagy AI-sztori: tűz ellen tűzzel – ez az MI ára

A mesterséges intelligencia egyszerre gyógyír és méreg – egy igazi „farmakon”, amelyben ugyanaz rejlik megoldásként és veszélyforrásként. A nagy AI-sztori legújabb epizódjában Keleti Arthur kiberbiztonsági szakértővel beszélgettünk arról, milyen kockázatokat és lehetőségeket hordoz az MI a digitális térben, és miért lehet a kiberszuverenitás a következő évtized egyik legnagyobb stratégiai kérdése. A beszélgetés állandó résztvevője ezúttal is Aczél Petra kommunikációkutató volt, aki a Széchenyi István Egyetem professzora.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

A mesterséges intelligencia egyre emberibb nyelven kommunikál, mégis átláthatatlan a működése. „Az emberek hajlamosak túlzott bizalmat adni az AI-nak, csak azért, mert úgy tűnik, mintha értené őket. Ez illúzió, hiszen a neurális hálózat belső logikája számunkra megfejthetetlen” – hangsúlyozta Keleti Arthur. A jelenséghez hozzátartozik az MI „hallucinációja” is: amikor magabiztosan állít valótlanságokat. Aczél Petra szerint ez új kommunikációs kihívás: „Ha egy technológia ennyire meggyőzően tud hazudni, az gyökeresen változtatja meg, hogyan tekintünk a hitelességre”.

Tűz ellen tűzzel

Az MI megjelenése a kiberbűnözésben új szintet hoz. Automatizált támadások, személyre szabott átverések és a deepfake technológiák tömeges elterjedése várható. „A mesterséges intelligenciát a támadók is használják, ezért a védekezésben is alkalmaznunk kell. Tűz ellen tűzzel lehet küzdeni” – figyelmeztetett Keleti Arthur. A veszély ugyanakkor lehetőséget is rejt:

az MI kiberbiztonsági szakma eszköztárát csak bővíti, és új módszereket adhat a támadások gyors felismerésére.

A podcast egyik kulcsgondolata a kiberszuverenitás volt. Kié az adat, hol tárolják, ki fér hozzá, és milyen szabályok alapján működik egy-egy rendszer? „A kiberszuverenitás elvesztése egy ország jövőjét sodorhatja veszélybe. Ha a digitális teret nem tudjuk kontrollálni, akkor a gazdaság és a társadalom felett is elveszítjük az irányítást” – mondta Keleti Arthur. Aczél Petra ehhez hozzátette: „Ez nem pusztán technológiai kérdés, hanem politikai és kulturális is. Az MI-val kapcsolatos döntések megmutatják, milyen világban szeretnénk élni.”