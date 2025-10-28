A nagy AI-sztori: Nem szabad hinni a virtuális barátoknak

A mesterséges intelligencia ma már nemcsak a munka világában van jelen, hanem érzelmileg is kapcsolódik hozzánk. „Sokan már nemcsak használják az AI-t, hanem kötődnek hozzá” – mondja Guld Ádám médiakutató, a Pécsi Tudományegyetem docense. A nagy AI-sztori legújabb epizódjában arról beszélgettünk, hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia az emberi viszonyokat, a példaképeinket, és hogy miért lehet egy virtuális influenszer hitelesebb a fiatalok szemében, mint egy valós ember. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

Guld Ádám szerint a jelenség nem új: „Ez a paraszociális kapcsolódás evolúciója. Már a rádió és a tévé idején is kialakult érzelmi kötődés a hallgató és a műsorvezető között, az AI ezt most személyessé tette.” A médiakutató szerint a mesterséges intelligenciák mikrotargetált reakciói miatt sokan úgy érzik, valódi kapcsolatban állnak a géppel: „A rendszer megtanulja, hogyan beszéljen velünk, hogyan reagáljon, hogyan legyen mindig elérhető. Ez az állandó jelenlét illúziója nagyon erős függőséget okozhat.”

Aczél Petra szerint különösen a fiatal generációk érintettek: „Egy friss kutatás szerint a Z generáció harmada elfogadná, hogy az élete párja egy AI legyen. Ez a szám sokkoló, de jól mutatja, hogy az emberi közelség fogalma átalakul.”

Nagy biztonsági kockázatot jelentenek a virtuális influenszerek

A beszélgetés kitér arra is, hogyan alakítják át a marketinget és a médiát a digitálisan megalkotott influenszerek. Guld Ádám szerint „a cégek számára egy virtuális karakter kiszámíthatóbb és botránymentesebb, mint egy hús-vér véleményvezér. Egyetlen kattintással újratervezhető, nem kér fizetést, és nem kerül címlapra egy rossz nyilatkozat miatt”.

Az MTVA által létrehozott Bíró Ada Európában az első közszolgálati virtuális műsorvezető / Fotó: Bíró Ada / Facebook

Aczél Petra szerint azonban a hatás nem minden területen működik: „Az egészség- és kozmetikai termékeknél a valóságos test számít. A bizalomhoz valóság kell, de a véleményformálás, az ideológia, az életmódtartalom már simán működik virtuális arcokon keresztül is.” Guld Ádám rámutatott: a magyar médiában is megjelent az MI-influenszer-korszak.

Az MTVA által létrehozott Bíró Ada Európában az első közszolgálati virtuális műsorvezető. A Delta című műsorban látható karakter már most több ezer követőt gyűjtött, és jól mutatja, milyen irányba tart a hazai médiapiac.

Az alfa- és a Z generáció viszonya az AI-hoz kettős: lelkesedés és kiégés egyszerre. „A fiatalok már pánikba esnek, ha nem elérhető az AI-juk, ugyanakkor egyre többen fáradnak bele. Megunják, hogy minden tartalom generált, és kezdik megérezni, amikor egy karakter túl tökéletes, túl sima – az »uncanny valley« effektus már zavarja őket” – mondja Guld.