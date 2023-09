Ukrajna a gabonakorlátozások miatt beperel három országot – köztük Magyarországot is

Ukrajna úgy döntött, hogy bepereli EU-s szomszédait, azaz Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek betiltása miatt, jelentette be az ország kereskedelmi képviselője. Tarasz Kacska hozzátette, hogy Kijev saját korlátozásokkal fog válaszolni az érintett országoknak – írta meg a Politico.

Fotó: AFP

Miközben immár másfél éve háborúban áll Oroszországgal, Ukrajna a tárgyalóasztal mellett is gyakran harcias álláspontot képvisel. Kijev most azt kifogásolja, hogy az Európai Unió nem tartja be szabadkereskedelmi kötelezettségvállalásait, amikor megálljt parancsol a piacaira öntött ukrán gabonának.

Fontos bebizonyítani, hogy ezek az intézkedések jogilag helytelenek. Emiatt jogi eljárást indítunk

– jelentette ki vasárnap este Kucska. Hozzáfűzte, hogy Kijev éppen akkor készül megtorlásra a lengyel export ellen, amikor az ország az október 15-i, sorsdöntő parlamenti választásokra készül.

Bár az Európai Bizottság pénteken úgy döntött, hogy engedélyezi az ukrán gabona értékesítésé az Unióban, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia közölte, hogy saját tilalmat vezetnek be az ukrán gabonára, hogy megvédje termelőit, és saját piacát az összeomlástól. Kacska szerint a három ország nyílt dacolása Brüsszellel szemben nem csupán az EU belső ügye, hanem felveti azt, amit az Unió kritikusai a legnagyobb rendszerszintű aggodalomnak neveznek, azaz bízhatnak-e abban a nemzetközi kereskedelmi partnerek, hogy Brüsszel az EU nevében beszél.

Budapest és Varsó rendszerszintű megközelítése, mely szerint figyelmen kívül hagyják az EU-s intézmények álláspontját a kereskedelempolitikában, általában véve problémát jelent majd az Unió számára, mert azt mutatja, hogy nincs egység

– emelte ki Kacska.

Ismét próbálkoznak a fekete-tengeri gabonaszállítással az ukránok Szombaton két teherhajó indult az ukrán kikötők felé – mondta Olekszandr Kubrakov miniszterelnök-helyettes. Ezek az első hajók, amelyek szeptemberben az ideiglenes folyosót használva behajóznak a fekete-tengeri kikötőkbe, hogy gabonát rakodjanak, majd afrikai és ázsiai piacok felé induljanak.

Kijev a tervek szerint nem az EU-nál, hanem a Kereskedelmi Világszervezetnél fogja beperelni a három országot. Álláspontjuk szerint az egész világnak látnia kellene, hogy az EU tagállamai hogyan viselkednek a kereskedelmi partnerekkel, és a saját Uniójukkal szemben. Szlovákia egyszerűen meghosszabbította az Unió négy gabonafajtára vonatkozó korábbi tilalmát, Lengyelország pedig további tilalmat rendelt, kibővítve azt az ukrán lisztre és takarmányra. Kacska szerint Magyarország még tovább megy, és további 25 olyan terméket tilt be, amelyekről korábban nem volt szó, köztük a húst is. Az ukrán politikus úgy gondolja, hogy Budapest ezzel politikai nyilatkozatot tesz, hogy blokkolni akarja az Ukrajnával folytatott kereskedelmet, és emellett teljesen figyelmen kívül hagyja Brüsszelt.