Az értékesítési vezető szerint minden egyes Bentley-ért meg kell küzdeniük a magyar vevőknek

A Bentley Budapest fennállásának ötödik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen úgy fogalmazott, hogy XI. kerületi szalonjuknak nincs szüksége külföldre történő értékesítésre, mert a magyar ügyfelek bizalma töretlen itthon a brit márka felé.

Magyarországon kétezer háztartás tartozik ebbe a potenciális ügyfélkörbe, amelynek tagjai rendszeresen vásárolnak luxustermékeket. Egyebek között autókat, ékszereket, ruhákat, kiegészítőket, órákat, bútorokat vagy esetleg parfümöket. A mi feladatunk tulajdonképpen az, hogy egyrészt elérjük ezeket az embereket, másrészt elnyerjük a bizalmukat. Ami közülük a legnehezebb: megtartani a bizalmat. Kis értékesítési csapat a miénk, a kollégáimmal azon dolgozunk, hogy családias környezetben kiszámítható, de közben állandó, magas minőségű szolgáltatást biztosítsunk a klienseinknek. Ez hosszú évek munkája. Nem heteket, hónapokat, hanem éveket fektettünk bele. Fél évtized után mondhatjuk el magunkról, hogy végre van egy stabil, homogén vevőkörünk.

Riedl Tamás szerint Magyarországon minden egyes Bentley-modellért meg kell küzdeni

Fotó: Bentleymedia

Manapság kik vesznek Bentley-t Magyarországon?

Sokan jönnek át hozzánk például a Porschétól. Azok, akik a gazdasági paramétereit vagy imázsát tekintve kinőtték, és megengedhetnek maguknak egy drágább autót. A másik ok: bele akarnak kóstolni abba, amit ez a zárt kör kínál, vagyis közénk szeretnének tartozni. Ugyanez mondható el a Rolls-Royce-ról, a Ferrariról vagy a Lamborghiniről. Pici ország a mienk, vannak átfedések az ügyfelek között. Sokan közülük ismerik egymást, üzleti kapcsolatban állnak, barátok, tehát nem egy óriási piacról van szó, mindössze öt-hat világmárka képviselteti magát nálunk. Ezek a gyártók határozzák meg a hazai autóiparban a luxusvásárlásokat.

Minden Bentley egyedi, a maga nemében extrém: 157 alapszínünk van, de ezeket vegyíteni is tudjuk, több ezer variácó elérhető a vevőink számára.

Ha valaki rámutat a kedvenc körömlakkjára, hogy ilyen színű fényezést szeretne, megcsináljuk.

Megtörtént az is, hogy át kellett színezni a féknyerget sárgára, hogy megegyezzen a tulajdonos Lamborghinijében találhatóéval. Szó nélkül megtettük.

Mennyire lógnak ki a luxusszegmensből?

A Bentley-nél a saját utunkat járjuk, nem nézzük a konkurenciát, nem hasonlítgatjuk magunkat másokhoz, csakis kizárólag a termékünkre összpontosítunk. Ami nálunk adásvétel címén történik, az tulajdonképpen egy lélekvásárlás. Valójában mi nem is egy árut, autót adunk el, hanem egy életérzést. Nem feltétlen arról van szó, hogy az ügyfeleinknek kell még 500 lóerő a garázsban, ahol átlagosan 2500-3000 már egyébként is megtalálható. Nem erre van szükségük, inkább egy tapasztalatra – ezt képesek vagyunk nekik megadni.

Konkrét elképzelésekkel térnek be az üzletükbe a leendő tulajdonosok?

Némelyikük igen, mások viszont úgy jönnek, hogy csak azt tudják, exkluzív autót szeretnének. Van, aki először ismerkedés céljából látogat el hozzánk. Ilyenkor leülünk, beszélgetünk vele. Akad, aki két és fél év után szánta rá magát a vásárlásra, miközben más még mindig nem vett Bentley-t, de nem is zárkózik el tőle. A legtöbb potenciális ügyfelünket az exkluzív tagság inspirálja.

Hány Bentley-t adtak el a magyarországi szalonjuk 2018-as megnyitása óta?

Több mint százat. Ez nekünk nagy szám, főleg a kezdeti, a gyártó által biztosított kis volumen ellenére.

Túlkereslet van Bentley-kből a piacon, és hiába a tizenötezer darabos tavalyi rekordeladás, Magyarországnak ötöt is nehéz kiszakítania ebből a mennyiségből. Minden egyes példányért meg kell küzdeni.

Tudomásom szerint legalább 300 regisztrált Bentley van hazánkban – ebbe beletartoznak az járművek, oldtimerek is. Ennek több mint harminc százalékát mi adtuk el, és erre kifejezetten büszkék vagyunk. Nem szeretnénk felhígítani a piacot, ezért a kocsijaink sem válnak elérhetővé mindenki számára, sőt olcsóbbak sem lesznek. Szándékosan szűrjük az ügyfélkört.

Minden Bentley-t kézzel gyártanak az Egyesült Királyságban, egy éven belül minden autó megérkezik Magyarországra

Fotó: Bentleymedia

Az elmúlt öt évben mennyivel drágultak az autóik?

Körülbelül huszonöt százalékkal. Ránk is hatott ugyanis

a koronavírus-járvány,

az Ukrajnában zajló háború,

a gazdasági instabilitás,

ráadásul a Brexit óta a Bentley csak vámeljárást követően léphet be az Európai Unióba.

Az autóinkat gondosan becsomagolva, mindentől óvva, konténerben, amolyan díszdobozban szállítják Magyarországra – ennek a költsége is megnőtt az elmúlt években. Ezért az árért ez természetesen elvárható. Az egyik szemünk sír, a másik nevet, amiért az Euro 7-es szabványú motorokkal szemben az EU az elektromos átállást preferálja, de megértjük, hogy ez a jövő. Így készülünk mi is.

Mennyit kell várni most egy Bentley-re?

Ez változó, évszaktól, típustól és egyéni igénytől függ. Körülbelül kilenc és tizennégy hónap között gyártják és szállítják le az autóinkat. Rendre tizenkét hónapra szerződünk, de eddig minden ügyfelünk előbb kapta meg a Bentley-ét. Azt is figyelembe kell venni, hogy minden esetben kézzel gyártott példányokról van szó, ami időbe telik, de még így is gyorsabbak vagyunk, mint azok a márkák, amelyek tömegtermelésre rendezkedtek be.