Porschéből csináltatott furgont feleségének Zuckerberg

A Porsche Cayenne Turbo GT alapesetben nem furgonnak készült, ám Mark Zuckerberg, a Meta alapító-vezérigazgatója csináltatott egyet, ami az. A különleges Porschét Zuckerberg a feleségének, Priscilla Channek készíttette el, és ha már amúgy is Porsche-vásárlásban volt, magának is vett egy 911 GT3 Touringot.

Mark Zuckerberg vett egy Porschét, aztán még egyet / Fotó: Mark Zuckerberg / Instagram

A Porsche egyedileg kialakított furgonja a kaliforniai Burbankben készült, többek között nyújtott tengelytávval és a furgonok esetében megszokott tolóajtókkal, igaz, azok elektromosak. Azt nem tudni, hogy a motoron is történt volna változás, ám a Cayenne Turbo GT esetében erre olyan nagyon nagy szükség talán nincs is, elvégre a V8-as biturbó motor 659 lóerős és 850 Nm-es nyomatékot tud, ami mindössze 3,3 másodperc alatt gyorsítja 100 kilométer per órára az autót álló helyzetből.

Mint arra az NDTV tudósítása is felhívja a figyelmet, a milliárdos magának vett autója ennél gyengébb, bár az 510 lóerős, 470 Nm-es nyomatékú hathengeres motor is tudja a százas sprintet 3,9 másodperc alatt.