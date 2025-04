Minden fronton támad a BYD: a prémium kategóriába is betörne a kínai óriás – retteghetnek az európai gyártók

A kínei BYD hétfőn, a milánói Design Héten jelentette be prémium márkája, a Denza európai debütálását, amellyel kemény versenytársává válna a kontinens felső kategóriás autógyártóinak.

A BYD hétfőn hivatalosan is bejelentette, hogy az európai utakra is bevezeti prémium márkáját, a Denzát / Fotó: Xinhua via AFP

A világ legnagyobb elektromosautó-gyártója tavaly több mint 4,2 millió járművet adott el világszerte – ennek azonban több mint 90 százaléka Kínában történt. A BYD azonban futólépésben terjeszkedik, és európai gyárberuházásai mellett most a prémium márkáját is bevezetné a kontinensen.

A Denza lesz az a márka, amely a legújabb technológiai fejlesztésekkel lesz felszerelve, mielőtt azok megjelennének más BYD modellekben

– mondta Alfredo Altavilla, a cég európai különleges tanácsadója, kijelentve, hogy a tulajdonosok így a kínai gyártó úttörésének is a részesei lehetnek.

A Reuters értesülései alapján a márka gyártása továbbra is Kínában történik, de a BYD idén októberben elindítja első európai üzemét Magyarországon, míg egy második gyár Törökországban 2026 márciusában kezdheti meg működését, így lehetséges, hogy hamarosan a hazai futószalagokról is legurulhatnak a csúcskategóriás járművek.

A két üzem együttesen évi 500 ezer autó gyártására lesz majd képes.

A BYD az európai luxust is megcélozta

Bár a Denza jelenleg csupán a BYD eladásainak kis részét – alig több mint 3 százalékát – teszi ki, a márka komoly terveket dédelget. Az európai piacra lépést az ezer lóerős, sportos Z9 GT kombi elektromos változatával kezdi meg az év végén, amelyet 2026 elején egy hibrid verzió is követ. A modell ára meghaladja majd a BYD jelenlegi kínálatának legdrágább, 72 ezer eurós árát is – ezzel egyértelműen a prémium szegmenst célozza meg.

A Denza kínálatát év végén a D9 luxus egyterű is bővíti, és a tervek szerint a jövőben terepjárók is csatlakozhatnak a palettához. Altavilla szerint a cél, hogy a Denza „teljes értékű prémium márkává” váljon, amely nemcsak a hagyományos prémium vásárlókat, hanem a technológiára fogékony fiatalokat is meg tudja szólítani.

A BYD ezzel egyértelműen jelzi: készen áll arra, hogy átalakítsa az európai elektromos autópiacot – nemcsak mennyiségben, hanem minőségben és technológiában is.