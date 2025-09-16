Musk olyat tett a Teslával, amire öt éve nem volt példa: rögtön kilőtt az árfolyam – de ez rengeteg pénzbe fog kerülni

Lendületesen indult a hét a Tesla befektetői számára: hétfőn a piacnyitás előtt több mint nyolc százalékot emelkedett az árfolyam, miután Elon Musk jelezte, hogy újra bevásárolt saját cégéből.

Elon Musk négy év után újra a nyílt piacon vásárolt be Tesla-részvényből, több mint egymilliárd dollár értékben / Fotó: Hans Lucas via AFP

A hétfőn nyilvánosságra hozott tőzsdei dokumentumok alapján a vezérigazgató múlt hét pénteken több mint 2,5 millió részvényt vett közel egymilliárd dollár értékben.

Ez volt Musk első nyílt piaci részvényvásárlása 2020 februárja óta.

Az időzítés nem véletlen: a Tesla igazgatósága épp egy új, minden eddiginél bőkezűbb fizetési csomagra készül, amely akár ezermilliárd dollárt is hozhat a konyhára Musknak a következő évtizedben. A részvényesek november 6-án szavaznak a javaslatról.

Az igazgatóság azzal indokolja a példátlan ajánlatot, hogy Musknak szüksége van ösztönzőre, hogy a Teslára koncentráljon – miután a politikai szerepvállalásai és más üzleti projektjei (például a SpaceX és a közösségi médiás jelenlét) háttérbe szorították az autógyártót. A vállalat márkaértékét és eladásait megviselte a vezérigazgató Trump melletti munkája, majd pedig a hirtelen megromlott szövetsége, ráadásul a pénzügyi eredmények sem néznek ki a legjobban:

az idei első negyedévben 71;

a másodikban 16 százalékkal csökkent a nyereség.

Elon Musk nem fordít hátat a Teslának

A Tesla-vezér ennek ellenére nagy tervekről beszél: különösen a robotaxi-projektet emelte ki a vállalat jövőbeli növekedési motorjaként. Ugyanakkor figyelmeztette a befektetőket, hogy az amerikai elektromosautó-támogatások hónap végén lejáró kivezetése miatt a következő negyedévek nehezek lehetnek.

A háttérben azonban már az utódlás kérdése is felmerült: a Wall Street Journal szerint idén az igazgatóság fejvadász cégekkel egyeztetett egy formális vezérigazgató-keresési folyamatról, és egyes tagok azt is szorgalmazták, hogy Musk több időt szenteljen a Teslának.

A mostani részvényvásárlás erre az aggodalomra adhat választ – legalábbis rövid távon.

A tőzsdei reakció mindenesetre azt mutatja, hogy a befektetők értékelik Musk látványos visszatérését a saját cégébe. Az elmúlt fél évben egyébként is emelkedett a Tesla árfolyama: több mint hatvanhat százalékos pluszt hoztak a részvények, a piac pedig a most következő szavazásra is izgalmasan reagált.