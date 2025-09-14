Deviza
autógyár
Németország
Tesla

A Tesla olyan titokra talált Németországban, amit mindenki tudni szeretne: nagyon meglepőt húztak

Az amerikai autógyártó olyat húzott Németországban, amin mindenki csak hüledezik. A Tesla fel kívánja futtatni helyi gyára termelését, folyik a találgatás, mit tudhatnak, amit más nem.
Pető Sándor
2025.09.14., 14:06

Hatalmas meglepetést okozott Németországban a Tesla: a DPA hírügynökség vasárnapi jelentése szerint André Thierig, az amerikai autógyártó óriás helyi üzemének vezetője azt nyilatkozta, hogy felfuttatják az elektromos járművek gyártását a „nagyon jó eladási mutatók” miatt.

A Tesla értékesítései Európában éppne hogy nem bizonyultak sikernek idén, ezért a meglepetés
A Tesla értékesítései Európában éppen hogy nem bizonyultak sikernek idén, ezért a meglepetés / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Berlin közelében található gyár 

„felfelé módosította termelési terveit a harmadik és a negyedik negyedévre”

– ezt közölte Thierig a Bloomberg hírügynökség szerint. A vállalati vezető hozzátette: a Tesla-üzem továbbra is „pozitív jelzéseket vár minden olyan piacról, amelyet ellátunk”. Részleteket a vezető nem árult el arról, mekkora termelést terveznek a megváltozott helyzetben.

A Bloomberg mindjárt megjegyzi, ami mindenkinek feltűnhetett, és amiért Thierig bejelentése óriási meglepetés: a derűlátó nyilatkozat éles ellentétben áll az Elon Musk kontrollálta Tesla legfrissebb eladási adataival.

Az új Tesla járművek regisztrációja meredeken visszaesett Európában

Németországban az új Tesla-járművek regisztrációja a múlt hónapban nem kevesebb mint 39 százalékkal esett vissza. Ha az év augusztus végéig eltelt szakaszát nézzük, még rosszabb a helyzet (vagyis augusztusban tényleg javult, de a mínuszos tartományban): az év első nyolc hónapjában összességében 56 százalékos zuhanást jelzett a mutató.

Ha ez nem elég, a Tesla a múlt hónapban jelentős forgalomcsökkenést szenvedett el más európai piacokon is:

  • Franciaországban, 
  • Belgiumban, 
  • Dániában
  • és Svédországban.

Akadt két kivételes ország, és az egyik meglehetősen elgondolkodtató

Volt azért kivétel is, de egy nem meghatározóan óriási piac. Norvégiában augusztusban 21 százalékkal, az év eddigi részében pedig 26 százalékkal volt magasabb éves alapon a regisztrációk száma. 

Musk és a Tesla más felső vezetői a gyengébb értékesítési mutatókat azzal magyarázták, hogy a Model Y – a cég legkeresettebb járműve – új formatervezésű termelésre áll át, ami átmenetileg megzavarta a gyártást. Ezt a modellt a Berlin melletti Grünheide üzemben gyártják.

Norvégia mellett ugyanakkor akadt, sőt túltett rajta egy másik ország – ha nem is az Európai Unióban, de a közelben –, ahol hirtelen felfedezték a vásárlók a Teslát, és pont az Y modellt:

Váratlanul feltűnt egy ország, ami úgy veszi a Teslát, mintha kötelező lenne: már nem csak Norvégiában bízhat Elon Musk

Meglepő helyen kezdi el meghódítani a vásárlókat Elon Musk cége. A Tesla Model Y volt a legnépszerűbb autó augusztusban Törökországban.

 

