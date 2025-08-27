Jöhet az élelmiszeripari beruházási boom: kétszázmilliárd forint támogatásról döntöttek, és még nincs vége

Újabb támogatói döntések születettek az élelmiszeriparban: a feldolgozóüzemek komplex fejlesztését célzó pályázat révén 114 beruházás csaknem 200 milliárd forint forrásban részesül. A következő hetekben újabb pályázati döntések várhatók. A pozitív pályázati döntéseknek köszönhetően számos kisüzem korszerűsíthet és fejleszthet – közölte Nagy István. Mint ismert, a feldolgozóüzemek nagyobb beruházásaira minimum 200 millió, legfeljebb 5 milliárd forint egyedi támogatási lehetőséget biztosított a pályázati kiírás. A projektek előkészítése és finanszírozási feltételeinek megteremtése után elindulhatnak a nagy élelmiszeripari beruházások.
Az eredetileg 150 milliárd forintos támogatási kerettel meghirdetett, a „Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása” című kiírásra 548 támogatási kérelem érkezett be több mint 700 milliárd forintos igénnyel.
Az agrártárca a KAP stratégiai terv forrásainak átcsoportosításával a lehető legnagyobb arányban kívánja támogatni a hazai vállalkozások fejlődését
– szögezte le Nagy István.
A beruházási támogatás célja
Ennek köszönhetően az egyes élelmiszeripari szereplők a nagyobb léptékű fejlesztéseiket tudják megvalósítani, hogy a magasabb hozzáadott értékű termékekkel versenyképesebb vállalati és termelési struktúrát tudjanak kialakítani.
Dől a pénz az élelmiszer-feldolgozásba: újabb húszmilliárdos pályázatot írnak ki
Az itthon megtermelt mezőgazdasági alapanyag minél nagyobb hányadának növekvő hatékonyságú és energiatakarékosabb feldolgozását célozza az élelmiszer-feldolgozás támogatására tervezett, újabb húszmilliárd forintos pályázat. Közben már bírálati szakaszban van azoknak az összesen kétszázmilliárd forintnyi keretre érkezett pályázatoknak az elbírálása, amelyek célja szintén az élelmiszer-feldolgozók fejlesztése.
Az agrárminiszter kiemelte: nemzetgazdasági és élelmiszer-biztonsági szempontból is fontos cél, hogy a magyar családok asztalára minél több hazai előállítású termék kerüljön, továbbá növekedjen az ágazat versenyképessége is. Ezért a kormány számára kiemelten fontos, hogy olyan működőképes pályázatokat támogasson, amelyek az agrárium teljes vertikumát segítik. Az élelmiszer- és feldolgozóiparra elkülönített forrás nagysága megközelítőleg 500 milliárd forint, amit a kormány történelmi döntésének köszönhetően a 80 százalékos társfinanszírozást tesz lehetővé.
