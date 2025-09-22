Összefogott Amerika két legfényesebb cégóriása, 100 milliárd dolláros befektetésről döntöttek – ez halálos lehet Kínának

Az Nvidia új szintre emeli kapcsolatát az OpenAI-val: az amerikai csipgyártó akár 100 milliárd dolláros, több szakaszban érkező befektetéssel segíti a ChatGPT fejlesztőjét. A hétfőn bejelentett megállapodás több mint beszállítói szerződés – valójában stratégiai partnerség, amelyben az Nvidia nemcsak a csipjeit szállítja, hanem közvetlenül finanszírozza az adatközpontok kiépítését.
A terv szerint az Nvidia „gigawattokon” keresztül fogja adagolni a pénzt és a hardvert: ahogy az OpenAI új adatközpontokat állít üzembe, úgy érkeznek az újabb milliárdok és a legújabb generációs csipek.
Az első központ a Vera Rubin platformon indulhat el 2026 második felében.
Amikor az infrastruktúra eléri a 10 gigawattos szintet – ami több atomerőmű teljesítményével ér fel – az OpenAI olyan számítási kapacitással rendelkezik majd, amilyen általában csak nemzeti energiaszolgáltatóknál érhető el.
A Quartz szerint a partnerség nem egyszeri utalás, hanem fokozatos befektetési terv: a pénz akkor érkezik, amikor a beton, az áramellátás és a szerverek készen állnak.
Cserébe az OpenAI az Nvidiát jelöli meg első számú stratégiai számítási és hálózati partnerként, vagyis a hardver- és szoftverfejlesztési ütemtervek összehangolva haladnak. Ez azt jelenti, hogy a jövőbeli MI-modellek és az Nvidia csipjei gyakorlatilag kéz a kézben fognak piacra kerülni.
Az üzlet komoly biztosítékot jelent a csipóriás számára jelent: miközben más technológiai cégek harcolnak az Nvidiához alig hozzáférhető csipekért, az OpenAI garantáltan első kézből jut hozzájuk. Ez egy olyan erődítményt húz a két cég köré, amely komolyan elgondolkodtatja a riválisokat.
A következő hónapokban a piac azt figyeli majd, hogy ez a szövetség mennyire gyorsítja fel az MI fejlődését. Ha minden a tervek szerint halad, 2026-tól egy teljesen új szintű infrastruktúra állhat rendelkezésre, amely az eddigi legnagyobb MI-modelleket is képes lesz valós időben működtetni.
