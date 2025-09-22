Deviza
EUR/HUF389.11 -0.39% USD/HUF329.71 -0.92% GBP/HUF445.63 -0.53% CHF/HUF416.15 -0.42% PLN/HUF91.4 -0.17% RON/HUF76.65 -0.38% CZK/HUF16.05 -0.17% EUR/HUF389.11 -0.39% USD/HUF329.71 -0.92% GBP/HUF445.63 -0.53% CHF/HUF416.15 -0.42% PLN/HUF91.4 -0.17% RON/HUF76.65 -0.38% CZK/HUF16.05 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,290.14 -0.81% MTELEKOM1,820 -1.52% MOL2,720 -1.88% OTP28,990 -1.43% RICHTER10,030 +2.45% OPUS529 +1.73% ANY7,320 -1.08% AUTOWALLIS153 0% WABERERS5,100 +1.59% BUMIX9,219.78 -0.97% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,145.72 +0.17% BUX99,290.14 -0.81% MTELEKOM1,820 -1.52% MOL2,720 -1.88% OTP28,990 -1.43% RICHTER10,030 +2.45% OPUS529 +1.73% ANY7,320 -1.08% AUTOWALLIS153 0% WABERERS5,100 +1.59% BUMIX9,219.78 -0.97% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,145.72 +0.17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Nvidia
OpenAI
Csipgyártás
mesterséges intelligencia
MI
atomerőmű

Összefogott Amerika két legfényesebb cégóriása, 100 milliárd dolláros befektetésről döntöttek – ez halálos lehet Kínának

A megállapodás a versenytársaknak intő jel: a két cég együtt építi fel az MI jövőjének „erőműveit”. Az Nvidia akár 100 milliárd dollárt is befektet az OpenAI-ba, ezzel nemcsak a csipjeit adja a következő generációs adatközpontokhoz, hanem közvetlen társtulajdonosa lesz a mesterséges intelligencia fejlesztését elősegítő infrastruktúrának.
VG
2025.09.22., 21:12
Fotó: shutterstock

Az Nvidia új szintre emeli kapcsolatát az OpenAI-val: az amerikai csipgyártó akár 100 milliárd dolláros, több szakaszban érkező befektetéssel segíti a ChatGPT fejlesztőjét. A hétfőn bejelentett megállapodás több mint beszállítói szerződés – valójában stratégiai partnerség, amelyben az Nvidia nemcsak a csipjeit szállítja, hanem közvetlenül finanszírozza az adatközpontok kiépítését.

Inside a 'mining rig' computer, used to mine cryptocurrency, Malta nvidia
Az Nvidia akár 100 milliárd dollárt is befektet az OpenAI-ba, ezzel nemcsak a csipjeit adja a következő generációs adatközpontokhoz, hanem közvetlen társtulajdonosa lesz a mesterséges intelligencia fejlesztését elősegítő infrastruktúrának / Fotó: Akos Stiller / Bloomberg

A terv szerint az Nvidia „gigawattokon” keresztül fogja adagolni a pénzt és a hardvert: ahogy az OpenAI új adatközpontokat állít üzembe, úgy érkeznek az újabb milliárdok és a legújabb generációs csipek. 

Az első központ a Vera Rubin platformon indulhat el 2026 második felében. 

Amikor az infrastruktúra eléri a 10 gigawattos szintet – ami több atomerőmű teljesítményével ér fel – az OpenAI olyan számítási kapacitással rendelkezik majd, amilyen általában csak nemzeti energiaszolgáltatóknál érhető el.

A Quartz szerint a partnerség nem egyszeri utalás, hanem fokozatos befektetési terv: a pénz akkor érkezik, amikor a beton, az áramellátás és a szerverek készen állnak. 

Cserébe az OpenAI az Nvidiát jelöli meg első számú stratégiai számítási és hálózati partnerként, vagyis a hardver- és szoftverfejlesztési ütemtervek összehangolva haladnak. Ez azt jelenti, hogy a jövőbeli MI-modellek és az Nvidia csipjei gyakorlatilag kéz a kézben fognak piacra kerülni.

Az Nvidia és az OpenAI kőbe vésné versenyelőnyét

Az üzlet komoly biztosítékot jelent a csipóriás számára jelent: miközben más technológiai cégek harcolnak az Nvidiához alig hozzáférhető csipekért, az OpenAI garantáltan első kézből jut hozzájuk. Ez egy olyan erődítményt húz a két cég köré, amely komolyan elgondolkodtatja a riválisokat.

A következő hónapokban a piac azt figyeli majd, hogy ez a szövetség mennyire gyorsítja fel az MI fejlődését. Ha minden a tervek szerint halad, 2026-tól egy teljesen új szintű infrastruktúra állhat rendelkezésre, amely az eddigi legnagyobb MI-modelleket is képes lesz valós időben működtetni.

Minden tizedik ember használta már a ChatGPT-t, a magánéletnek is egyre szervesebb részévé válik a csetbot

Egyre inkább a hétköznapok részévé válik a nagy nyelvi modellt használó mesterséges intelligencia. A ChatGPT-t a felhasználók többsége már a mindennapi feladatokhoz használja, valamint tanácsot kér tőle.

 

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
785 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
OpenAI

Összefogott Amerika két legfényesebb cégóriása, 100 milliárd dolláros befektetésről döntöttek – ez halálos lehet Kínának

A megállapodás a versenytársaknak intő jel: a két cég együtt építi fel az MI jövőjének „erőműveit”.
2 perc
szankciócsomag

Trump akasztja a hóhért: brutális támadás készül Washingtonban a Putyint szankcionáló bíróság ellen, amelyet Magyarország is elhagyott.

A lépés megbéníthatja a hágai intézmény működését, és súlyos diplomáciai konfliktust indíthat el a 125 tagállammal szemben.
6 perc
Christian Horner

Elképesztő összegű végkielégítést kap a Red Bulltól a kirúgott csapatfőnök

Christian Horner még jó ideig nem térhet vissza a Forma–1-be, de busás összeg üti a markát korábbi csapatától, amelyet húsz évig irányított.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu