Csillagászati tétekkel mérkőzik az USA és Kína a geopolitikai háború legrafináltabb frontján – ez a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia (MI) nem csupán a gazdaságot alakítja át, hanem geopolitikai versenyt is gerjeszt: Kína és az Egyesült Államok rengeteget költ a technológiára és az MI-hez kapcsolódó ágazatokra. A távol-keleti ország MI-befektetései idén elérhetik a rekordmagas 98 milliárd dollárt, ami 48 százalékos növekedés 2024-hez képest.

Mesterséges intelligencia: a globális verseny élén Kína és az Egyesült Államok / Fotó: William Potter / Shutterstock

Ennek nagy részét, 56 milliárd dollárt a kormány biztosítja. Az Amerikai Egyesült Államokban szintén hatalmas növekedés tapasztalható, az első fél évben 162,8 milliárd dollár finanszírozás érkezett a mesterséges intelligenciával foglalkozó startupokhoz, ami a legmagasabb szint 2021 óta. Kiemelkedőnek számított az OpenAI 40 milliárd dolláros tőkebevonása áprilisban.

A pekingi megközelítés eltér az Egyesült Államokra jellemző, főként a magánszektor által ösztönzött MI-beruházásoktól, mivel Washington inkább törvényekkel igyekszik támogatni az ágazatot. Donald Trump a nyáron számos rendeletet írt alá, amelyek egyszerűsítik a mesterséges intelligencia működéséhez szükséges infrastruktúra, például az adatközpontok kiépítését.

A rendeletek részeként Trump megtiltotta az amerikai államoknak, hogy saját MI-szabályozásokat vezessenek be. Trump az év elején azt is mondta, hogy az elnöki ciklusa alatt 500 milliárd dollárt szán a mesterséges intelligencia fejlesztésére, beleértve hatalmas adatközpontok építését Texasban.

Kínai–amerikai rivalizálás

Az Egyesült Államok korlátozná Kína fejlődését, emiatt évekkel ezelőtt megtiltotta az MI-adatközpontokba szánt szupercsipek exportját a távol-keleti országba. Az Nvidia emiatt nem adhatja el a csúcskategóriás félvezetőit a kínai cégeknek, de a vállalat nem nem mondott le a hatalmas piacról, és az amerikai exportszabályoknak megfelelőlen kifejlesztett a kínai piacra szánt, gyengébb teljesítményű csipeket (H20, L20, L2).

Washington idén áprilisban megtiltotta a H20 forgalmazását a távol-keleti országban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, majd júliusban ismét engedélyezte az értékesítést. Az enyhülésre azután került sor, hogy az Nvidia és riválisa, az AMD egy szokatlan megállapodást kötött az amerikai kormánnyal.