kivonulás
elektromos autógyártás
európai autóipar
Mitsubishi

Drámai döntést hozott a Magyarországon is működő japán óriáscég: eladja a teljes autóipari üzletágát – bedöntötte az elektromos átállás

A potenciális vevők között más autóalkatrész-gyártók és magántőkealapok is szerepelnek. A Mitsubishi Electric az autóipari részleg eladását tervezi, hogy javítsa teljesítményét, és fókuszáltabbá tegye működését.
VG
2026.01.15, 19:10
Frissítve: 2026.01.15, 19:16

A japán Mitsubishi Electric eladná autóipari alkatrészüzletágát, amely invertermotorokat, hibrid és elektromos járművekhez készült komponenseket, valamint fedélzeti szórakoztatórendszereket foglal magában. A verseny és a gyenge jövedelmezőség miatt döntött a kiválás mellett.

Mercedes-Benz's automobile factory in Moscow autó Mitsubishi Electric
A Mitsubishi Electric az autóipari részleg eladását tervezi, hogy javítsa teljesítményét, és fókuszáltabbá tegye működését / Fotó: Anadolu via AFP

Távozik az autóiparból a Mitsubishi Electric

A vállalat hivatalosan is elindította az autóipari alkatrészüzletágának értékesítését. Az üzletág értékét a piaci szakértők 1,3-1,9 milliárd dollárra becsülik, és a cég január 26-ig várja az első körös ajánlatokat a potenciális vevőktől, köztük más autóalkatrész-gyártóktól és magántőkealapoktól.

A szóban forgó részleg olyan termékeket foglal magában, mint

  • az inverterek és motorok hibrid és elektromos járművekhez,
  • valamint autós szórakoztatórendszerek.

Ezek az iparági szegmensek rendkívül erős árversennyel küzdenek, és a globális elektromosjármű-piac lassulása tovább nehezítette a jövedelmező működést.

A Bloomberg értesülései szerint a Mitsubishi Electric fő célja a részleg kiszervezése, hogy javítsa saját nyereségességét és átcsoportosítsa vezetői erőforrásait. A vállalat idei első fél évében a részleg 423 milliárd jenes bevételt produkált, mindössze 5 százalékos működési árréssel, míg a Mitsubishi Electric egészének működési árrése 8,2 százalék volt.

A vállalat már 2024 áprilisában külön leányvállalatként választotta le az autóipari üzletágat, jelezve, hogy hamarosan kilép a navigációs rendszerek piacáról is. A lépés része a cég széles körű szerkezeti átalakításának: a vezetőség a múlt év májusi prezentációjában kijelentette, hogy a jelenlegi üzleti évben dönt a körülbelül 800 milliárd jenes bevételt hozó üzletek megtartásáról vagy megszüntetéséről, hogy egyszerűsítse működését.

Nem a Mitsubishi az egyetlen nagy elektronikai cég, amely csökkenti autóipari kitettségét: a Panasonic Holdings Corp. 2024-ben megállapodott, hogy elad egy részesedést a Panasonic Automotive Systemsben az Apollo Global Management egyik leányvállalatának.

Elemzők szerint a Mitsubishi lépése azt mutatja, hogy a nagy japán elektronikai vállalatok is érzékelik az elektromos járművek piacának növekvő versenyét, és egyre inkább a jövedelmezőbb, stabilabb üzleti területekre koncentrálnak. 

A részleg eladásából származó bevétel lehetővé teheti a cég számára, hogy erőforrásait hatékonyabban ossza el, és fókuszáltabb növekedést érjen el a fő üzletágakban.

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
510 cikk

 

 

