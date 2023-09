A magyarországi üzemanyagárak hosszú idő után mozdultak lefelé a benzinkutakon. A régóta nem látott folyamat az után következett be, hogy Orbán Viktor miniszterelnök elhintette, hogy a kormány kész lépni, ha az árak tartósan magasan maradnak.

Fotó: Berán Dániel

Az elmúlt két hónapban mind a benzin, mind a gázolaj litere 100 forint körül drágult, a mostani fejlemény trendfordulóként is értelmezhető. A gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal esik, így a 95-ös benzin 660, a dízel pedig 681 forintba kerül literenként szeptember 22-től.

A mostani csökkenés okait érdemes részleteiben is vizsgálni, ugyanakkor egy szempontot talán érdemes rögtön kiemelni. Ez pedig a kormányzati jelzés, hogy amennyiben az üzemanyag drágulása indokolja, a kabinet kész beavatkozni a piacon, ahogy azt hosszú ideig megtette a 480 forintos hatósági árazással. Egy esetleges újabb árstop eshetőségéről Orbán Viktor előző pénteken beszélt a Kossuth rádióban.

Spanyolország elítéli Magyarországot és társait az ukrán gabonaimport betiltása miatt

Illegális a közép-kelet-európai országok importtilalma az ukrán mezőgazdasági terményekre – fejtette ki véleményét a spanyol mezőgazdasági miniszter, Luis Planas Puchades. A miniszter szerint teljesen elfogadhatatlan, hogy Magyarország, Lengyelország és Szlovákia az uniós irányelvekkel szembemenve, egyoldalúan döntöttek az ukrán termények kizárása mellett. Puchades hozzátette, hogy

az Európai Bizottságnak ki kell mondania, hogy a három nemzet jogsértést követett el.

Kijev durván megfenyegette a külföldön bujkáló hadköteles ukránokat

Az orosz–ukrán háború borzalmai és a kényszersorozás elől illegálisan külföldre távozott ukrajnai férfiak bajba kerülhetnek, miután visszatérnek Ukrajnába – jelentette ki Mihajlo Podoljak, az elnöki hivatal tanácsadója, írta meg a kárpátaljai Kárpáti Igaz Szó hírportál.

Fotó: AFP

Szintén súlyos büntetésre számíthatnak azok, akik hamis igazolásokat adtak ki, amelyek alapján a szóban forgó katonakorú férfiak elhagyták Ukrajna területét. A politikus szerint a rendvédelmi szervek már foglalkoznak velük. Az olyan személyeknél, akik éltek a törvénytelen lehetőségekkel, a rendfenntartók kezdeményezik, hogy a bíróság hozzon határozatot, hogy korrupciós úton jutottak igazoláshoz.

Ez alapján más országok bíróságaihoz kell majd fordulni, ahol ezek az állampolgárok tartózkodnak, annak érdekében, hogy ezen országok bíróságai töröljék a menekültstátuszukat. Ezen országok bíróságain is bizonyítani kell majd, hogy illegális úton kapták meg az igazolást

– részletezte Podoljak.

Üzenjünk hadat Lengyelországnak – mondja Zelenszkij korábbi tanácsadója

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök volt tanácsadója, Olekszij Aresztovics is kritizálta az ukrán államfő ENSZ-ben elhangzott, Lengyelországgal szemben is kritikus szavait. Az ukrán gabonaimport lengyel tilalmát korholó Zelenszkij megszólalása után a varsói ukrán nagykövetet is bekérették a lengyelek, és Mateusz Morawiecki miniszterelnök szerdán az Ukrajnába tartó lengyel fegyverszállítások leállításáról beszélt.

- Я думаю, что мы не дорабатываем.



Нужно объявить Польше войну.)



Вот так будет очень похоже на 100 лет назад.



Правда и конец будет тот же, но, видимо, нам этого очень хочется.



Вишневое мортидо.



-Вы заметили, что каждая власть в Украине начинает по-разному, а заканчивают они… — Arestovych (@arestovych) September 20, 2023

Aresztovics az X-en ironikusan arról írt, hogy ezzel Ukrajna még nem végzett, hadat kellene üzennie Lengyelországnak, csakúgy mint száz éve. Ennek ugyan ugyanaz lenne a vége, mint akkor, de nyilvánvaló, hogy nagyon akarjuk – olvasható a bejegyzésben, amit később azzal a kérdéssel folytat, hogy feltűnt-e, hogy

minden ukrán kormány máshogy indul, de mindegyik politikai öngyilkossággal fejezi be pályafutását.

Ennek oka Aresztovics szerint az, hogy mindegyik kormány a véletlennek köszönheti hatalmát, és mivel képtelen élni a történelmi lehetőséggel, belefáradva a küzdelmekbe csak a halálvágy marad meg bennünk.

Eltűntek az ukrajnai frontról a harcedzett orosz dandárok

Több jel is arra mutat, hogy az orosz csapatok már nem elég hatékonyak az ukrajnai harcokban. Az elmúlt hónapokban csak arról lehetett hallani, hogy Oroszország rakéta- és dróncsapásokkal tudott kárt tenni az ukrán infrastruktúrában, esetleg civileket ölt vagy sebesített meg.

Az Institute for the Study of War (ISW) friss jelentésében arról számolt be, hogy

a légi támadásokkal szemben a harctéren már nem ennyire hatékonyak az orosz erők.

Az ukrán ellentámadás ugyan júniusi után nem igazán tudott számottevő sikert felmutatni, az augusztusi, robotinei sikert követően kisebb mértékben felpörögtek az események – erről a Kyiv Independent írt.

Az ISW korábban a rendelkezésre álló információkból nagyjából követni tudta az orosz front egységes mozgását. Ezek közé tartozott a 42. gépesített lövészhadosztály, amelyik a zaporizzsjai régióban több alkalommal is felvette a kesztyűt az előrenyomuló ukránokkal. A háborúkutató intézet legutóbb azt írta, hogy néhány hete nincs nyoma a fronton ennek a hadosztálynak.