Borzongani ültek be a legtöbben a hazai mozikba

Sokféle filmre voltak a héten kíváncsiak a hazai mozinézők: egy animációs film tarolt, ami végeredményben érthető, hiszen ilyenkor az egész család, fiataltól az idősig együtt megy a közös programra, ám a többi film már vegyes érdeklődést mutat. Ezek közül ismét bebizonyosodott, hogy magyarországi mozirajongók is szeretnek megijedni, ugyanis két horror kapott helyet a toplistán, míg egy díjnyertes magyar és egy alacsony költségvetésű sci-fi iránt tanúsítottunk még érdeklődést.

A Mancs Őrjárat: A szuperfilm vonzotta a legtöbb magyar nézőt a moziba a héten: a gyerekek számára a tévésorozatban megszeretett mentőkutyák második nagyvásznú kalandját 37 741-en látták. Hétvégi bevétele valamivel kevesebb, mint 71,5 millió forint, összbevétele eddig 96,56 millió forint itthon. A szuperképességekkel rendelkező kiskutya és barátainak kalandja nagyon népszerű, ezért nem kizárt, hogy újabb folytatást fog kapni a közeljövőben.

A második helyre csúszott Az ördögűző: A hívő című horror, amelyért a héten 39,4 millió forintot, összesen pedig 42,6 millió forintot fizettek a nézők. A cím ismerős lehet: idén 50 éve, hogy bemutatták a filmtörténet egyik legijesztőbb horrorfilmjét, a 10 Oscar-jelölés összehozó Az ördögűzőt, amely világszerte sokkolta a közönséget. Várható volt, hogy kap egy újabb verziót, amelybe visszahoztak több korábbi főszereplőt is. Az Oscar-díjas Ellen Burstyn is visszatér, aki az 1973-as filmben az aggódó édesanyát játszotta.

Szeretünk borzongani: tele voltak késő este a magyar mozik.

A harmadik helyre csúszott nagysikerű franchise tizedik része, a Fűrész X, amelyre a héten közel 11 ezren ültek be, összes eddigi nézője meghaladta a 30 ezer főt, mindezzel a héten mintegy 22 millió, összesen pedig, 63,5 millió forintot adott bele a nemzetközi bevételbe. A Fűrész-filmek nagy népszerűségnek örvendenek, ugyanakkor részről részre meredeken csökkent a színvonaluk a nézők és a kritikusok szerint is. Ehhez képest a legújabb rész elnyerte a legtöbb kritikus tetszését is.

A Magyarázat mindenre több mint húszmillió forintot gyűjtött a kasszáknál eddig a héten, és még csak péntek van, az összbevétel pedig hamarosan eléri a 70 millió forintot. A mozi nemrég nagy elismerést kapott: Reisz Gábor alkotása nyerte a legjobb film díját a 80. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Horizontok nevű szekciójában. A film egy 18 éves fiú botrányba torkolló érettségi vizsgájának történetén keresztül fest reális képet egy kettészakadt országról – írta a Cirko Film.

Az ötödik helyre még felfélt egy hollywoodi mértékkel mérve alacsony – 80 millió dollár – költségvetésű sci-fi: Az alkotó. A főszerepben az Oscar-díjas színész, Denzel Washington fia, John David Washinton látható. A mozi a héten több mint 19 millió forintot, összesen pedig 118,5 millió forintot gyűjtött a mozipénztáraknál. A történet a jövőbe játszódik, ahol háború dúl az emberek és a mesterséges intelligencia seregei között. A filmek típusából úgy tűnik, a magyar nézők mindenevők, ami nagyon kedvez a forgalmazóknak is.