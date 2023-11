Elkészült a világ első képernyőmentes okostelefonja – videó

A Humane nevű cég már egy ideje hirdeti első eszközét, az AI Pint, melyet hivatalosan csütörtökön mutatnak majd be, ám már számos információt lehet tudni róla.

A vállalkozás szerint a ruhára csiptethető, leginkább képernyő nélküli okostelefonként jellemezhető készülék 699 dollárba kerül majd, amihez azonban havi 24 dolláros előfizetési díj is társul. Az AI Pin a Microsoft és az OpenAI mesterséges intelligencia modelljeihez is hozzáfér majd. Ugyanakkor némileg a múltat idézve az eszköz cserélhető akkumulátorral érkezik, igaz, azt egyelőre nem tudni, hogy meddig bírja töltés nélkül.

Fotó: hu.ma.ne

A Humane eszközét a Qualcomm Snapdragon processzora működteti majd és kamerát, mélység- és mozgásérzékelőt használ környezete rögzítésére, de képes Bluetooth fejhallgatókhoz is kapcsolódni.

Képernyő hiányában a készüléket főként hangvezérléssel lehet majd irányítani, de az tartalmaz egy zöld lézerprojektort is, amivel a kezünkre vetíthetünk ki képeket, illetve a kamera előtt végzett kézmozdulatokkal is elérhetők lesznek bizonyos funkciók – tudta meg a The Verge, mely szerint érintőpad is helyet kap a készüléken.

Az AI Pin azonban nem rögzíti folyamatosan környezetét, de még az ébresztő szóra sem mindig figyel, aktiválásához kézi beavatkozás szükséges.

A készülékhez tartozó előfizetés telefonszámot és adatforgalmat is tartalmaz a T-Mobile hálózatán, de jár hozzá tárhely a felhőben és az MI-modellek használatának lehetősége is. A készüléket irányító Cosmos operációs rendszer a tervek szerint különböző funkciókat tartalmazó rendszer, mely mindig a megfelelő MI-hez irányítja kéréseinket a ChatGPT-4-en keresztül.

A készülék a felhasználó stílusában képes lesz üzeneteket írni és képes az e-mail fiókunk tartalmát is összefoglalni számunkra. Az eszköz képes lesz nyelvek között fordítani és ételeket felismerni, ami alapján azok tápértékéről is ad majd információkat, de jár hozzá Tidal zenestreaming MI DJ funkcióval és a mesterséges intelligencia a fotózást is segíti a készülékkel.

Noha a Humane egy önálló viselhető eszközként képzeli el az AI Pint, ahhoz tartozik majd a Humane.center nevű megoldás is, ahol beállíthatjuk azt és ahol megtekinthetjük az általa készített feltételeket. Az ugyanakkor nem egyértelmű, hogy ez egy weboldal vagy egy telefonos alkalmazást jelent. A csütörtöki bejelentés során feltehetően erre is fény derül, ahogy az is kiderülhet, hogy mikortól lehet az AI Pint megvásárolni.