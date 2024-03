Apple: ne rizsben szárítsa ki az elázott iPhone-t – íme, amit tenni kell A vízbe esett, nedves telefon kiszárítása egy tál nyers rizsben jól ismert népi bölcsesség, azonban a szakértők után az Apple is figyelmezteti a felhasználókat: a rizs felületi szemcséi és a rizspor károsíthatják a készüléket. A cég azt is közölte, hogy hajszárítóval vagy a portokba nedvszívó tárgyak behelyezésével sem lehet vízmentesíteni az okostelefont, így ezeket is kerülni kell.