A Samsung Gauss néven mutatta be mesterséges intelligenciáját, amely e-maileket és dokumentumokat tud összefoglalni, valamint lefordítani. Az MI ezenkívül segít a programozásban és képeket generál. Legnagyobb dobása, hogy valós időben lefordítja a hívásokat hangban és szövegben is – írja a Verdict.

Fotó: Shutterstock

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a telefonálásban elhangzott mondatokat a Gauss megjeleníti a másik személy mobiljának kijelzőjén, amit az MI felolvashat hangosan. A mesterséges intelligencia használatához nem kell külön alkalmazást letölteni, mivel gyárilag elérhető lesz az okostelefonokban előfizetés ellenében. A házi fejlesztésű MI a következő,

várhatóan 2024 elején megjelenő Galaxy S24 mobiltelefonban debütál.

Azt viszont nem tudni, hogy pontosan melyik modellekben, illetve a régi készülékek is megkapják-e a funkciót egy szoftverfrissítés keretében. A mesterséges intelligenciát a dél-koreai vállalat egyébként a híres német matematikusról, Carl Friedrich Gaussról nevezte el, aki a 18. század végén és a 19. század közepén élt, főleg a számelmélet és a geometria területén végzett munkásságáról és görbéjéről ismert.

A tavaly november végén elindított ChatGPT villámgyorsan meghódította az internetet, mivel képes az emberi beszélgetés pontos utánzására, szöveget generál, képeket és videókat készít. Tud dalokat komponálni, recepteket, e-maileket szerkeszteni vagy fogalmakat tömören összefoglalni az interneten talált információk felhasználásával.

Mindez felkeltette a riválisok érdeklődését is, és jó néhány cég dobta piacra a saját megoldását, a többi között a Google is, de van orosz chatbot is, ahogy a kínaiak sem maradnak ki. Legutóbb Elon Musk startupja, az xAI mutatta be chatbotját Grok néven. Musk közölte, hogy a tesztelési szakasz után minden X (korábban Twitter) Premium+ előfizetőnek elérhető lesz a Grok, vagyis a nagyközönség kimarad a körből.

Bár a mesterséges intelligenciák képességei lenyűgözték a kutatókat, az etikusok és a törvényhozók egyre jobban aggódnak amiatt, hogy szabályozás nélkül milyen károkat okozhatnak a társadalomban, még Ferenc pápa is az MI veszélyeiről beszélt. Ezzel szemben mások az előnyeit hangsúlyozzák.