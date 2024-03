Először ültettek sertésvesét emberbe

Egy 62 éves, végstádiumú vesebeteg férfi az első, aki új veséjét egy genetikailag módosított sertésnek köszönheti – közölték a Massachusetts General Hospital orvosai csütörtökön.

Fotó: AFP

A március 16-án végrehajtott négy órás műtét a kórház közleménye szerint mérföldkő az elérhető szervek utáni kutatásban. A műtéten átesett Richard Slayman hamarosan a kórházat is elhagyhatja. A férfi 2018-ban már kapott veseátültetést, ugyanabban a kórházban, hét év dialízis után, ám az akkori donor ember volt. Az átültetett szervet azonban a teste kilökte magáról öt év után, így ismét dialízisre szorult – írja a Reuters.

A mostani műtéthez a vesét a massachusettsi Cambridgeben található eGenesis adta, mely

génszerkesztés segítségével eltávolította a sertésből azokat a géneket, melyek ártalmasak az emberekre, valamint olyan emberi géneket helyezett be, melyek javítják a szerv kompatibilitását.

Hasonló módon génszerkesztett sertésekből származó veséket korábban már sikeresen ültettek majmokba, melyek a műtét után átlagosan további 176 napot éltek, de olyan eset is volt, amikor az állat több mint két évig életben maradt.

A műtét mérföldkő a xenotraszplatáció – amikor másik fajból származó szervet vagy szövetet ülttnek be – területén. Erre már csak azért is szükség lehet, mert csak az Egyesült Államokban több mint 100 ezren várnak szervdonorra. 2022-ben a University of Maryland csapata hajtott végre egy olyan műtétet, amikor a páciens sertésszívet kapott, de az 57 éves férfi csak két hóappal élte túl a műtétet.