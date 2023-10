Drága lesz idén a Halloween is

Aggasztja a Halloween előtt a drágaság az amerikaiakat: az édességár-infláció egymást követő második évben két számjegyű, a cukorka és gumicukor 13 százalékkal drágább, mint tavaly októberben – ez több mint a duplája a hat százalékos élelmiszerár-emelkedésnek. Tavaly ilyenkor pedig 14 százalékkal kerültek többe az ünnep alkalmából nagy mennyiségben vásárolt és ajándékozott édességek, mint egy évvel korábban.

Vérlázítóan magas lett az édesség ára. Nem látom értelmét, hogy száz dollárt költsek rá

– idézett a CNBC egy illinoisi kisvállalkozót. Jessica Weathers a legtöbb amerikaihoz hasonlóan általában rengeteg édességet vesz ilyenkor a szomszédságot körbejáró gyerekeknek, de most csak két zacskó cukrot vásárolt, és eldöntötte, hogy leoltja a verandáján a lámpát, ha az elfogyott.

Mások is spórolni próbálnak. A Numerator piackutató felméréséből kiderült, hogy az amerikaiak egyharmada olcsóbb vagy saját márkás termékeket választ inkább az idén.

A drágaság legfőbb oka az időjárás: a kakaó ára 44 éves csúcsra ugrott, miután a súlyos esőzés miatt csökkent a termelés Kelet-Afrikában tavaly ősszel. Az El Nino most szárazabb időjárást okoz a térségben, és a hatása várhatóan egészen tavaszig tart majd.

„Az árak aligha csökkennek majd, legalábbis 2024 első felében” – vélekedett Dan Sadler, a Circana piackutató szakértője. Ezt erősítette meg Kelly Goughary, a Gro Intelligence vezető elemzője is, aki emlékeztetett, hogy a világ kakaótermelésének mintegy negyven százalékát adó Elefántcsontparton valószínűleg 2003 óta a legnagyobb szárazság pusztít.

A kakaó mellett a cukor is drágul,

a világpiaci ára 12 éves csúcson jár, miután India, amely a világ második legnagyobb termelője Brazília után, hét év után ismét betiltotta az exportot, mert a monszunidőszak miatt csökken a termés. Kevesebb cukrot termelnek Thaiföldön is a szokásosnál.

Emelkedik más alapanyagok, így a mogyoró ára, valamint a munka és a csomagolás költségei is. Még a diszkontáruházak, mint az Aldi is emelik az árakat: a hálózat 24,98 dollárért kínálja a 250 darabos Mars csokoládé – Milky Way, Twix és Snickers – keveréket. Két éve ugyanez még 19,54 dollárba került. (Egy dollár 363,2 forint.)

A Hershey az elmúlt hét negyedévben minden alkalommal legalább hét százalékkal emelte az árakat, és a múlt héten kénytelen volt elismerni, hogy ez már látszik a forgalmon: az észak-amerikai eladásai egy százalékkal csökkentek a július és szeptember közötti időszakban.

„Tudjuk, hogy az érték és a megfizethetőség továbbra is az első helyen áll a fogyasztók számára, mivel a költségvetésük feszített” – mondta Michele Buck, a Hershey elnök-vezérigazgatója csütörtökön a befektetőkkel tartott konferenciahíváson. Hozzátette, hogy a cég megpróbálja különböző árfekvésű és csomagolási méretek kínálatával kielégíteni a fogyasztók igényeit.