Ezek a filmipar legnagyobb halloweeni bukásai

Az Ördög bújt beléd legnagyobb hibája a szinte nem létező marketingkampány volt / Fotó: Photo12 via AFP

8. Ördög bújt beléd

Sokan emlékeznek még arra az időre, amikor Hollywood megpróbálta felfuttatni Megan Foxot. Rövid idő alatt több ikonikussá vált filmbe is sikerült szerepeltetni a színésznőt. Az Ördög bújt beléd egy kedvező összeállítással próbálta eladni magát: Fox és Amanda Seyfried közösen horrorfilmben szerepelnek.

Bár ennek az alkotásnak is sikerült a gyártási költségek kétszeresét visszatermelnie,

a film maga olyan rossz lett, hogy azóta inkább a paródia kategóriába sorolható. A mai napig érthetetlen, hogyan sikerült az Ördög bújt beléd marketingkampányát elrontani, ugyanis, ha valamivel,

a két színésznővel,

a kapcsolatukkal és

a közös harcukkal

igazán lehetett volna valamit kezdeni. A műben szinte mindenki csalódott, ezért már csak azok veszik elő, akik szeretnek nevetve szenvedni.

7. Átkozott boszorkák

Több dolog miatt is lehetett volna siker az Átkozott boszorkák: a két főszereplő, Nicole Kidman és Sandra Bullock az 1990-es évek végén széles népszerűségnek örvendtek, ahogy maga az alapanyag, Alice Hoffman könyve is. Az Átkozott boszorkák ugyanakkor nem váltotta be az ígéreteket:

a 60 millió dolláros film mindössze 8 millió dollár profitot tudott összekaparni, ami valószínűleg a marketing stáb kifizetésére volt elég.

Bár később kapott jó kritikákat is a film, ezek már nem segítettek azon, hogy a készítő stúdió hatalmas bukásnak titulálja a produkciót.

Terjed az új őrület, a cosplay turizmus: jön a halloween, a jelmezes fesztiválozás egyik főszezonja Egyre több turista érkezik a Balatonhoz halloween idején, a régióban ugyanis több olyan jelmezes rendezvényt szerveznek, amelyek felkeltik a fiatalabbak, az alfa és a Z generáció érdeklődését is. A cosplay turisták szubkultúrája gyorsan hódít, ám ezzel a témával még nem túl gyakran foglalkoznak a turisztikai szakemberek sem, pedig becslések szerint ma 10 millió cosplayer van a világon, akik csak 2023-ban mintegy 4,8 milliárd dollárt költöttek jelmezekre, különböző események meglátogatására. A beöltözős halloween-események külön csoportot alkotnak a műfajon belül, és rendkívül sikeresek világszerte.

6. Pumpkinhead – A bosszú démona

Nem is lehetne jobb párosítást kitalálni, mint egy mutáns gyilkos tökről szóló horrorfilmet, ami történetesen halloweenkor játszódik. A siker viszont ezúttal is elmaradt: a Pumpkinhead kivételesen sötét, komoly és félelmetes tónusa, valamint a tragikus végkifejlet láttán érthető, hogy a közönség miért volt összezavarodva a végén. Nemsok mindenre volt elég az egymillió dollár profit sem, a Pumpkinhead a mai napig az egyik legcsúfosabb és legelfeledettebb horrorkudarc. Érthetetlen okból kapott még két folytatást, ráadásul néhány éve a reboot ötlete is felröppent.