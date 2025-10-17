Deviza
EUR/HUF389.86 0% USD/HUF334 +0.23% GBP/HUF448.23 +0.04% CHF/HUF421.23 +0.08% PLN/HUF91.79 -0.01% RON/HUF76.6 -0.06% CZK/HUF16.03 -0.13% EUR/HUF389.86 0% USD/HUF334 +0.23% GBP/HUF448.23 +0.04% CHF/HUF421.23 +0.08% PLN/HUF91.79 -0.01% RON/HUF76.6 -0.06% CZK/HUF16.03 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,463.84 -0.58% MTELEKOM1,790 -0.56% MOL2,728 -1.1% OTP30,350 -0.92% RICHTER10,170 -0.49% OPUS553 -0.36% ANY7,220 -0.83% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,080 +4.72% BUMIX9,792.27 +1.41% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,203.67 -0.91% BUX102,463.84 -0.58% MTELEKOM1,790 -0.56% MOL2,728 -1.1% OTP30,350 -0.92% RICHTER10,170 -0.49% OPUS553 -0.36% ANY7,220 -0.83% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,080 +4.72% BUMIX9,792.27 +1.41% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,203.67 -0.91%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kampányfogás
Blackjack
Donald Trump
amerikai elnökválasztás
szerencsejáték
Demokrata Párt
adomány

Las Vegasból Washingtonba? Trump elnöki riválisa huszonegyezni biztosan tud, dollármilliókat kaszált a kaszinóban

A Trump-kritikus kormányzó egyszerre mutatja meg szerencséjét, vagyonát és politikai ambícióit a közelgő 2028-as elnökválasztás előtt. J. B. Pritzker tavaly Las Vegasban 1,4 millió dollárt nyert blackjacken, amit azonnal jótékony célra fordított.
VG
2025.10.17., 13:58

Bár még messze van a 2028-as amerikai elnökválasztás, a kampányok már most elkezdődtek, és nem is akármilyen sajtófogásokkal: Donald Trump nagy kritikusa és Illinois állam demokrata kormányzója, J. B. Pritzker nemrég közzétette az adóbevallását, amely alapján tavaly óriási összeget nyert Las Vegasban. S bár sokan korrupcióra gyanakodnak, a politikus állítólag az egész összeget jótékony célokra fordította, az ügyből pedig most a Fehér Házba tartó útjának az egyik legnagyobb lépcsőfokát akarja kifaragni.

JB Pritzker
A nagy Trump-kritikus, J. B. Pritzker tavaly Las Vegasban 1,4 millió dollárt nyert blackjacken, amit azonnal jótékony célra fordított / Fotó: AFP

„Elképesztően szerencsésnek kell lenni, ha egy kaszinóból nyereséggel akarsz kijönni” – jelentette ki a politikus az ügy miatt tartott sajtótájékoztatón. Pritzker hírhedten nagy kártyajátékos, a múltban pedig több jótékonysági pókerbajnokságot is rendezett, legutóbb például Chichagóban.

Adóbevallása szerint azonban tavaly óriásit kaszált: mindössze egy nap alatt 1,4 millió dollárt zsebelt be a Las Vegas-i kaszinóban.

A kormányzó szerint a nyereményt a barátaival és feleségével töltött nyaralás során érte el, és nagyon szerencsésnek érezte magát. Azt azonban gyorsan leszögezte, hogy a teljes összeget azonnal jótékonysági célokra fordította.

Bár óriási összegről van szó, ez korántsem meglepő Pritzkertől: a hivatalos adatok szerint a feleségével együtt 2024-ben több mint 10 millió dolláros bevételt jelentett. A politikus ugyanis a Hyatt-hotelhálózat örököse, és családja az Egyesült Államok leggazdagabbjai közé tartozik. A kormányzó a vagyonát nemcsak saját kampányaira, hanem a Demokrata Párt támogatására is fordította: hozzájárult a 2024-es chicagói nagytalálkozó megszervezéséhez, és több mint egymillió dollárral támogatta a wisconsini Legfelsőbb Bíróság harcát Elon Muskkal szemben.

J. B. Pritzker máris versenybe szállna az elnöki székért

Tekintettel arra, hogy egy milliárdos politikusról van szó, még ha nem is valódi a nyeremény, nem feltétlenül korrupcióról van szó, ahogyan a kritikusai állítják. Sokkal valószínűbb, hogy a látványos összeg egy kampányfogás, amellyel kormányzó a rivaldafénybe akarja katapultálni magát, belevésve saját nevét a köztudatba.

Pritzker ugyanis a 2028-as elnökválasztás egyik lehetséges jelöltjeként már most igyekszik növelni ismertségét. Trump visszatérése óta több alkalommal is szembeszállt az új kormánnyal, például a Nemzeti Gárda chicagói bevetését érintő vitákban, és hangsúlyozta, hogy „amikor lehetősége adódik, lépni fog”, hogy megvédje a munkás családok érdekeit és a demokratikus alapértékeket.

A multimilliárdos kormányzó így egyszerre mutat példát jótékonykodással, politikai aktivitással és személyes felelősségvállalással, miközben készül a közelgő elnökválasztási versenyre – és ha minden jól megy, nemcsak Las Vegasban, hanem Washingtonban is nyerhet.

Nem fogják sajnálni a pénzt, a jövő évi lehet minden idők legdrágább amerikai kampánya

Minden szinten kiélezett verseny várható 2026-ban. Rekordösszeget visznek majd el a politikai hirdetések.

 

 

Világrend

Világrend
697 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Blackjack

Las Vegasból Washingtonba? Trump elnöki riválisa huszonegyezni biztosan tud, dollármilliókat kaszált a kaszinóban

A Trump-kritikus kormányzó egyszerre mutatja meg szerencséjét, vagyonát és politikai ambícióit a közelgő 2028-as elnökválasztás előtt.
9 perc
Egyesült Államok

Egy háború szünetel, egy véget érhet, egy pedig most készül: milliós milícia mozdul meg Amerika ellen

Miközben a venezuelai gazdaság a teljes összeomlás szélén tántorog, és a Nemzetközi Valutaalap mélyülő recessziót jósol, a Maduro-rezsim látványos katonai mozgósítással és harcias retorikával válaszol az 1980-as évek óta nem látott mértékű amerikai haderő-felvonulásra a Karib-térségben.
8 perc
Lavrov

Hatalmas diplomáciai siker Magyarországnak a békecsúcs, átrendezheti a globális erőviszonyokat

A kiszivárgott hírek szerint külügyminiszteri szinten kezdődnek az előkészítő tárgyalások a Trump–Putyin-találkozóra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu