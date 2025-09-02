Nem fogják sajnálni a pénzt, a jövő évi lehet minden idők legdrágább amerikai kampánya

Az előrejelzések szerint rekordot jelentő 10,8 milliárd dollárt költenek majd a politikai hirdetések kifizetésére a jövő ősszel rendezendő félidős választásokon az Egyesült Államokban. (Egy dollár kb. 340 forint.) Ez az összeg több húsz százalékkal haladja meg az eddigi csúcsot tartó 2021-2022-est. Ennél többet 11,2 milliárd dollárt csak elnökválasztási ciklusban költöttek, méghozzá a tavaly novemberben zárult alatt.
A becslés a AdImpact hirdetőcég legfrissebb jelentéséből származik. A félidős megmérettetésen helyszíntől függően sok helyi és állami tisztségviselőt választanak, népszavazást tartanak amellett, hogy újraválasztják a teljes amerikai képviselőházat, valamint a szenátus harmadát. A cég azzal magyarázza a várható rekordot, hogy
minden szinten nagy verseny várható.
Különösen éles lesz a harc a szövetségi törvényhozásért: a republikánusok remélik, hogy meg tudják tartani a többségüket a szenátusban és a képviselőházban. Szokás szerint az úgynevezett csatatér államok döntik majd el, hogy ez sikerül-e.
A jelentés szerint a növekedést elsősorban a közvetlen vagy közvetett internetkapcsolattal rendelkező okostelevíziók (connected TV – CTV) hajtják majd. Az ezen a platformon politikai hirdetésre fordított összeg várhatóan két százalékkal, 2,5 milliárd dollárra fog emelkedni.
Összességében is a televízióké lesz majd el a legnagyobb, 49 százalékos részesedés, a helyi kábeltévére és a közösségi médiára fordított kiadások pedig várhatóan kissé csökkennek. A hagyományos kábeltévék évente több millió előfizetőt veszítenek, mivel a streaming átveszi az uralmat a televíziózásban, így a CTV teszi lehetővé a hirdetők számára a hatékonyság és az általános elérés maximalizálását.
Ez azonban elsősorban a szövetségi törvényhozási választásokra igaz, helyi szinten a jelöltek inkább a kábeltévékben és a rádióban hirdetnek.
Az előrejelzés szerint a legtöbb pénzt Kaliforniában költik majd. A tagállam folyamatos harcban áll Donald Trump elnökkel, aki a szövetségi támogatások megvonásával fenyegette meg a transznemű sportolók miatt, leállította a nagy sebességű vasúti projekt központi hozzájárulását és Los Angelesbe küldte a nemzeti gárdát.
Ráadásul a kormányzó, Gavin Newsom a demokraták 2028-as elnökjelölti versenyének egyik esélyese.
A kiadásokban Kaliforniát
követi majd, ahol szintén kiélezett vetélkedés várható. A szenátusi helyekért versengők az előrejelzés szerint 2,8 milliárd dollárt költenek majd hirdetésekre, a képviselőházi jelöltek kiadásai pedig most először átlépik majd a kétmilliárd dollárt.
A becslést alátámasztja, hogy a költekezés már az idén beindult: míg a választások előtti évben általában a ciklus teljes kiadásainak 10-15 százalékát fordítják csak el a terep előkészítésére,
a kiadások idén augusztus 26-ig már elérték a rekordot jelentő 900 millió dollárt.
Ez 37 százalékkal több a 2023-asnál és 58 százalékkal a 2021-esnél.
Ennek részben az az oka, hogy helyi előválasztások is országos figyelmet kaptak, és jelentős kiadásokkal jártak, mint például a New York-i demokrata polgármester-jelölti vetélkedés a későbbi győztes Zohran Mamdani és Andrew Cuomo volt kormányzó között. Csak ez a párharc több millió dolláros kampány- és hirdetési bevételt hozott.
