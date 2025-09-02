Nem fogják sajnálni a pénzt, a jövő évi lehet minden idők legdrágább amerikai kampánya

Az előrejelzések szerint rekordot jelentő 10,8 milliárd dollárt költenek majd a politikai hirdetések kifizetésére a jövő ősszel rendezendő félidős választásokon az Egyesült Államokban. (Egy dollár kb. 340 forint.) Ez az összeg több húsz százalékkal haladja meg az eddigi csúcsot tartó 2021-2022-est. Ennél többet 11,2 milliárd dollárt csak elnökválasztási ciklusban költöttek, méghozzá a tavaly novemberben zárult alatt.

A politikai hirdetések zömét a kongresszusi helyekért fizetik majd / Fotó: NurPhoto via AFP

A becslés a AdImpact hirdetőcég legfrissebb jelentéséből származik. A félidős megmérettetésen helyszíntől függően sok helyi és állami tisztségviselőt választanak, népszavazást tartanak amellett, hogy újraválasztják a teljes amerikai képviselőházat, valamint a szenátus harmadát. A cég azzal magyarázza a várható rekordot, hogy

minden szinten nagy verseny várható.

Különösen éles lesz a harc a szövetségi törvényhozásért: a republikánusok remélik, hogy meg tudják tartani a többségüket a szenátusban és a képviselőházban. Szokás szerint az úgynevezett csatatér államok döntik majd el, hogy ez sikerül-e.

A tévéknek jut a politikai hirdetések zöme

A jelentés szerint a növekedést elsősorban a közvetlen vagy közvetett internetkapcsolattal rendelkező okostelevíziók (connected TV – CTV) hajtják majd. Az ezen a platformon politikai hirdetésre fordított összeg várhatóan két százalékkal, 2,5 milliárd dollárra fog emelkedni.

Nemzeti gárdisták Los Angelesben / Fotó: AFP

Összességében is a televízióké lesz majd el a legnagyobb, 49 százalékos részesedés, a helyi kábeltévére és a közösségi médiára fordított kiadások pedig várhatóan kissé csökkennek. A hagyományos kábeltévék évente több millió előfizetőt veszítenek, mivel a streaming átveszi az uralmat a televíziózásban, így a CTV teszi lehetővé a hirdetők számára a hatékonyság és az általános elérés maximalizálását.

Ez azonban elsősorban a szövetségi törvényhozási választásokra igaz, helyi szinten a jelöltek inkább a kábeltévékben és a rádióban hirdetnek.

Számolatlanul költik majd a pénzt Kaliforniában

Az előrejelzés szerint a legtöbb pénzt Kaliforniában költik majd. A tagállam folyamatos harcban áll Donald Trump elnökkel, aki a szövetségi támogatások megvonásával fenyegette meg a transznemű sportolók miatt, leállította a nagy sebességű vasúti projekt központi hozzájárulását és Los Angelesbe küldte a nemzeti gárdát.