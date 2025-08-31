Hivatalos: izraeli légicsapás végzett a jemeni húszik vezetőjével

Életét vesztette a jemeni húszi lázadók által ellenőrzött kormány miniszterelnöke a csütörtöki izraeli légitámadásban, Szanában – közölték a lázadók szombat este.

Ahmed al-Rahavi, a jemeni húszi lázadók miniszterelnöke, aki az izraeli légicsapásban halt meg / Fotó: AFP

Ahmed al-Rahavi kormányfőn kívül több miniszter is belehalt a támadásba, más miniszterek és tisztségviselők pedig megsebesültek – tették hozzá.

Izrael védelmi minisztere, Israel Katz szombaton kijelentette, hogy a támadás „súlyos csapást” mért a húszikra, de szerinte „ez csak a kezdet”.

A zsidó állam már pénteken közölte, hogy a légitámadás az Iránhoz lojális csoport vezérkari főnökét, védelmi miniszterét és más magas rangú tisztviselőket vett célba.

A húszi lázadók augusztus 22-én ballisztikus rakétát lőttek ki Izrael felé, mellyel az izraeli hadsereg szerint a lázadók által 2023-ban indított támadássorozatban először kazettás bombát vetettek be.

Al-Rahavi a legmagasabb rangú húszi vezető, akit megöltek, mióta az Egyesült Államok és Izrael légi és tengeri hadjáratot indított a lázadók ellen az Izrael és a Vörös-tengeren közlekedő hajók elleni rakétatámadások és dróncsapások megtorlásaként.

Az amerikai és izraeli csapások több tucat ember életét követelték. Áprilisban egy amerikai légicsapás eltalált egy afrikai migránsokat fogva tartó börtönt az északi Szaada tartományban, legalább 68 ember életét követelve.

A miniszterelnök halálával a húszi lázadókat jelentős veszteség érte – értékelte a helyzetet Ahmed Nagi, a brüsszeli székhelyű Crisis Group International nevű elemzőközpont jemeni szakértője.

Izrael a lázadók infrastruktúrájának megsemmisítéséről áttért vezetőik, köztük magas rangú katonatisztek megcélzására, ami „nagy veszélyt jelent a parancsnoki struktúrájukra nézve”.