Erőteljesen visszaesett az úgynevezett aktivitáskezdés a hazai építőiparban 2022 harmadik negyedévében az EBI Építésaktivitási Jelentése szerint. Mint közölték, július és szeptember között kevesebb mint 480 milliárd forint értékben indultak el kivitelezések, ami 2020 harmadik negyedéve óta a legalacsonyabb összeg.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Miután az elmúlt években az építőiparban tetemes áremelkedésre került sor, ennek kiszűrésére az EBI elemzői változatlan árakon is összehasonlították az elindult kivitelezési munkák értékét. Ennek alapján

még nagyobb visszaesés látszik, 2015 óta a legalacsonyabb érték rajzolódott ki.

A jól sikerült első negyedévnek köszönhetően a csökkenés még nem látszott az első kilenc hónap számaiban, amelyek változatlan árakon nézve is meghaladták a 2020 és 2021 azonos időszakit.

A teljes ágazatra jellemző visszaesés megfigyelhető a magasépítési részpiacon mért aktivitáskezdés-mutatókban is. A megkezdett kivitelezések összértéke 300 milliárd forint körül alakult, messze elmaradva az első és második negyedévben jellemző összegtől. Változatlan árakon nézve a csökkenés még markánsabb, 2015 első negyedévéig kell visszamenni, hogy az idei harmadik negyedévesnél alacsonyabb összeget találjunk – írják az elemzők.

A magasépítések esetében is a jobb első és második negyedév húzta még felfelé az éves számokat.

A csökkenés a lakásépítésekre és a nem lakáscélú magasépítésekre is jellemző volt, az utóbbiak esetében az aktivitáskezdés-mutató nem sokkal haladta meg a 260 milliárd forintot, ami folyóáron nézve is elmaradt nemcsak az első két negyedév, de a 2018 és 2021 közötti időszak negyedéveit jellemző szintek többségétől is, változatlan árakon nézve pedig 2015 első negyedéve óta a legalacsonyabb.

A mélyépítéseknél az első negyedéves rekordot már a második negyedévben is némi visszaesés követte az aktivitáskezdésben, majd a harmadik negyedév újabb csökkenést hozott. Július és szeptember között körülbelül 170 milliárd forint értékben kezdődtek meg kivitelezési munkák a szektorban, ami nem maradt el a korábbi évek átlagos negyedéves számaitól.

A mélyépítéseken belül nagyobb visszaesés az út- és vasútépítéseket jellemezte,

míg a nem út- és vasútépítések esetében a második negyedévhez képest kisebb összegű aktivitáskezdés volt mérhető, ami nem alacsony.

Tovább mérséklődött a társasházi lakásépítések aktivitáskezdési mutatója az idei harmadik negyedévben, amikor valamivel több, mint 40 milliárd forint értékben indultak el kivitelezések a szektorban. Ez az utóbbi évek egyik legalacsonyabb negyedéves összege.

A társasházi lakásépítések zuhanása változatlan árak mellett még szembetűnőbb, a korábban indított beruházásokat is azonos árakon figyelembe véve 2014 harmadik negyedéve óta nem volt alacsonyabb érték a szektorban.

A 2017 és 2022 közötti időszakban csak 2020-ban indult kevesebb kivitelezés. Volumenben még nagyobb visszaesés tapasztalható a társasházi lakásépítések esetében, változatlan árakon nézve 2022 első három negyedévénél 2015 azonos időszaka óta nem indult kevesebb kivitelezés.

A második negyedévet követően tovább bővült a befejezett társasházi lakásépítési projektek értéke. Az év elejétől kezdve szeptember végéig körülbelül 200 milliárd forint értékben készültek el beruházások, ami megegyezik az előző év azonos időszakát jellemző szinttel. Újabb nagy összegű beruházás befejezése várható még az idei negyedik negyedévre, de kérdés, hogy az ellátási láncok problémái mennyire hátráltatják majd a munkák elkészülését.