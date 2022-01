Feszülten figyel a világ, hiszen bármikor kitörhet egy háború Magyarország keleti szomszédjában, Oroszország ugyanis ugrásra készen áll, hogy lerohanja Ukrajnát. Szakértők szerint azonban rohanásról nem igazán lenne szó, sőt: egyes vélemények szerint Moszkvának beletörhet a foga Ukrajnába.

Ezt sokan arra alapozzák, hogy 2014 óta Kijev szinte minden téren alaposan megerősítette haderejét. Mint ismert: nyolc évvel ezelőtt Oroszország egy vértelen hatalomátvétellel kebelezte be a Krím-félszigetet, illetve Ukrajna keleti részeit megszálló szakadárokat is segítette, akik szintén gyakorlatilag könnyedén szakíthattak ki megyéket keleti szomszédunkból.

Akkor az ukrán haderő tehetetlenül nézte ezeket az előrenyomulásokat, ám azóta összeszedték magukat.

Az USA Today című híroldalnak nyilatkozó katonai szakértő, Jim Townsend szerint az ukrán hadsereg jelenleg össze sem hasonlítható azzal az állapottal, amelyben 2014-ben volt. Sokkal jobban szervezettek és alaposan ki lettek képezve a katonák arra, hogyan lehetetlenítsenek el egy esetleges inváziós haderőt. Ehhez pedig valószínűleg komoly civil és önkéntes segítséget is kapnának.

Mekkora erőkről van szó?

Ukrajnának jelenleg 250 ezer aktív katonája van és még 290 ezer tartalékos, valamint 50 ezer olyan félkatonai tagja, akik bevethetőek lennének egy háborúban. Összehasonlítva 2014-el: Ukrajnának akkor bár papíron 140 ezer katonája volt, közülük mindössze hatezret lehetett mozgósítani.

Oroszország természetesen már csak méreténél fogva is jelentősebb haderővel bír: 1 millió hivatásos katonát tud bevetni és ha kell, további 600 ezer fővel tudja növelni erejét.

Nemrég a VG.hu-n is összegyűjtöttük, hogy milyen erőkkel bírnak a felek az eszközök terén. Az USA Today szerint az oroszoknak 12 ezer tankjuk (Ukrajnának 2500) 30 ezer páncélosuk (Ukrajnának 12 ezer), és 12 ezer mobil tüzérségi egységük van. Kijev ez utóbbiból nagyjából ezret tud felmutatni.

A légi fölény is Oroszországnál lenne, 700 vadászrepülőből, 700 bombázóból, 500 támadóhelikopteréből és 1500 egyéb helikopterből álló flottája 14-szer nagyobb Ukrajnáénál, nem beszélve a tengeri erők közötti különbségről.

Fotó: Wolfgang Schwan / ANADOLU AGENCY / Ana

Jelentős fejlődés

Az erőviszonyok közötti eltérések egyértelműek, mégis, Moszkva egyáltalán nem bízhat egy elsöprő villámháborús sikerben. Különösen a már említett fejlődésnek köszönhetően, amely lezajlott az ukrán hadseregben nyolc év alatt.

2014-ben egy felkészületlen, alulképzett, nulla logisztikával rendelkező ukrán erő állt szemben a csúcsra járatott orosz hadigépezettel szemben. Bár most is vannak komoly hiányosságok persze, de a modernizálás folyamatosan zajlik, így a fejlődés jelentősnek mondható. Az amerikai híroldal is kitér rá ugyanakkor, hogy a korrupció továbbra is jelentős a hadseregben.

Kérdéses ellenállás

Hogy ezek után meddig lenne képes feltartóztatni az orosz előrenyomulást Kijev, az egyelőre fogós kérdés. Jim Townsend szakértő szerint, ha az oroszok taktikusak, akkor több irányból támadnak Ukrajnára, megosztva annak erejét.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a tüzérségi ágyúk mellett Ukrajna folyamatos kibertámadás alatt is áll majd, amely kommunikációs zavart fog okozni, így még könnyebb dolga lehet Moszkvának. Az említett partizánakciók miatt azonban egy elhúzódó, véres konfliktusba torkollhat az offenzíva.

A háború kimenetele tehát nem vitatott, az ára viszont annál inkább felveti a kérdést: megéri-e ez bárkinek is?