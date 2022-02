Volodimir Zelenszkij ukrán elnök NEM mondta le hivatalos programját, és Németországba utazik, hogy részt vegyen a müncheni biztonsági konferencián – áll a Reuters által idézett hivatalos közleményben. Zelenszkij találkozik Kamala Harris amerikai alelnökkel, és új felhívást intéznek Oroszországhoz, hogy hagyjon fel fenyegető magatartásával. Tegnap Joe Biden amerikai elnök sajtótájékoztatóján azt mondta nem lenne bölcs dolog ilyen helyzetben elhagyni az országot.

Az oroszok által támogatott kelet-ukrajnai szeparatista vezetők teljes katonai mozgósítást hirdettek szombaton, egy nappal azután, hogy elrendelték a nők és gyermekek menekülését Dél-Oroszországba, mert szerintük az ukrán hadsereg támadásra készül ellenük. Az ukránok ezt tagadták, ahogy az oroszok is számos alkalommal, hogy Ukrajna lerohanására készülnek. Az összetűzések eközben egyre gyakoribbá válnak. Már halálos áldozatuk is van, egy ukrán katona.

Az ukrán hadsereg szombaton közölte, hogy délelőtt 12 tűzszünetsértést regisztráltak az oroszbarát szakadárok Kelet-Ukrajnában, az elmúlt 24 órában 66 eset után. A szeparatista hatóságok arról is beszámoltak, hogy szerintük szombaton több falut is ágyúztak az ukrán erők, nehéztüzérséget is bevetve. Mindkét fél rendszeresen a tűzszünet megsértésével vádolja egymást.

A Kreml megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap telefonbeszélgetést folytat francia kollégájával, Emmanuel Macronnal. Macron szombaton előbb Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel fog egyeztetni.

A cikk folyamatosan frissül:

Meghalt egy ukrán katona

08:59 Az ukrán hadsereg közlése szerint Kelet-Ukrajnában szombaton reggel életét vesztette egy ukrán katona a szeparatisták tüzérségi támadásában.