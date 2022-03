Miután Vlagyimir Putyin az Ukrajna elleni inváziót azokra a semmivel alá nem támasztott vágyálmaira alapozta, hogy az ukránok nem hódító hadseregként, hanem felszabadító erőként üdvözlik az orosz csapatokat, és nem fejtenek ki komoly ellenállást, az offenzíva gyorsan elakadt. Az orosz hadsereg erre válaszul olyan terrorfegyverek bevetésével reagált Harkivban, mint a kazettás és a vákuumbomba.

Kazettás bombák

A kazettás bomba használatáról több bizonyíték is előkerült, miután azt az orosz erők lakott területek környékén is bevetették. Az Amnesty International Északnyugat-Ukrajnában számolt be például egy ilyen támadásról egy óvoda közelében, mely három embert – köztük egy gyereket – ölt meg, míg a Human Rights Watch szerint a kelet-ukrajnai Vuhledarban ért ilyen támadás egy kórházat. Négy civil halt meg, tízen megsebesültek, köztük hatan egészségügyi dolgozók voltak – írja a The Telegraph.

Ezt a bombát Szíriában használták az oroszok Fotó: Izeddin Idilbi / AFP

A kazettás bombák olyan bombák, amelyek nagyszámú (általában pár száz) kisebb robbanótöltetet tartalmaznak, és a hordozóeszközről történő leoldás után – még a levegőben – ezeket egy előre meghatározott nagyságú területen szétszórják.

Tudatosan polgári célpontok ellen alkalmazni kazettás bombákat háborús bűntettnek számít,

ám ennek bizonyítása rendkívül nehéz. 2008-ban több mint 100 ország csatlakozott a kazettás lőszerek tiltásáról szóló egyezményhez, azonban Oroszország és Ukrajna nem volt az aláírók között. A fegyvert eredetileg nagy területet érintő pusztító ereje miatt főként a gyalogság nagyobb csoportjai ellen fejlesztették ki. Harkivban több ilyen lőszerhez tartozó hüvelyt lehetett látni az orosz támadások következtében.

Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

Vákuumbomba

Az ukrán fél szerint az oroszok nem csak a kazettás bombákat kezdték el alkalmazni, vákuumbombákat is bevetettek – írja a The Guardian. Bár ezek bevetését független megfigyelők még nem erősítették meg, ilyen fegyvereket használó rakétavetők szerepelnek az Ukrajnából érkező videókon.

Szakértők szerint ráadásul ha még nem is vetették ezeket be, ez csak idő kérdése.

A vákuumbombák vagy aeroszolbombák kétfázisú lőszerek. Az első fázis apró, szénalapú, gyúlékony, illetve fémdarabokból álló részecskéket szór szét, amelyeket a második fázis begyújt. Ez óriási tűzgömböt hoz létre, hatalmas lökéshullámmal, miközben a robbanás során keletkező vákuum elszívja a környékről az oxigént. A robbanás ideje is jóval tovább tart, mint a hagyományos lőszerek esetében. Az orosz és az ukrán hadseregnél ezeket védelmi állások, bunkerek szétrombolásához használják, szélsőséges esetben pedig barlangok és alagúthálózatok ellen is hatásosak.

Fotó: Sergei Savostyanov / TASS via Getty Images

Ezek a fegyverek a hatvanas évek óta vannak jelen a világ hadseregeinél, az Egyesült Államok főként Afganisztánban, az Al-Káidával szemben vetette be a hegyekben. Oroszországnak azonban nagyobb tapasztalata van ezek alkalmazásában, így a Donbasz régió szeparatistái is használták már azokat, de a csecsen háborúban és Szíriában is bevetették az oroszok. Noha ezek a fegyverek nem illegálisak, a hatásuk barbár jellegűek, ahogy kiszívják a levegőt az áldozatok tüdejéből. Azonban használatukra lehet számítani, hiszen

az orosz haderőnél ezek alkalmazása bevett gyakorlat.

A városi harcokban ez jelentősen növelheti a polgári áldozatok számát.