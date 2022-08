A tajvaniak rálőttek egy kínai drónra, újra kiéleződött a helyzet

Rálőttek a tajvani katonák egy kínai drónra, amely túl közel került a Csinmen-szigetek egyik szigetének partjaihoz. A keddi incidens nem sokkal azután történt, hogy Tajvan elnöke, Caj Jing-ven kijelentette: megfelelő erővel lépnek fel minden egyes kínai provokációval szemben – írja a Reuters.

Tajvan és Kína között hetek óta elviselhetetlen a feszültség, mióta Nancy Pelosi amerikai házelnök minden figyelmeztetés ellenére a szigetországba látogatott. Kína utána nagyszabású hadgyakorlattal kvázi körülzárta Tajvant, a fegyverek pedig azóta is csőre vannak töltve mindkét oldalon.

Tényleges lövések viszont csak most dördültek el, és sokan emiatt aggódnak is. A lövések figyelmeztető jellegűek voltak és a drónt nem találták el, a jármű hamarosan visszatért Kínába. Kínai drónok rendszeresen megsértik Tajvan szerint a légterüket, elsősorban a Csinmen-szigetek környékén. Ez az erősen vitatott szigetcsoport van a legközelebb a szárazföldhöz, így Kínához is, közigazgatásilag Tajvanhoz tartozik.

A helyi katonák éles lövedékeket lőttek a drónra. Kína egyelőre nem kommentálta az incidenst, de korábban úgy nyilatkoztak, hogy „a drónokkal nem kell foglalkozni”.