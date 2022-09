A királynő halála nemcsak az Egyesült Királyságot, hanem az egész világot megrázta. II. Erzsébet – a világ leghosszabb ideig trónon lévő uralkodójának – temetése az évszázad egyik legnagyobb diplomáciai eseménye lesz.

Fotó: Chris Jackson / Getty Images

A Buckingham-palota közleményben tudatta, hogy a királynő temetésére szeptember 19-én, hétfőn 11 órakor kerül sor a Westminster-apátságban. Ugyanezen a helyen ment feleségül 75 évvel ezelőtt Fülöp herceghez, és egy évvel ezelőtt itt zajlott férje temetése is.

A hatalmas, akár kétezer ember befogadására is alkalmas helyszínen a családtagok mellett többek között a világ vezető politikusai, más országok uralkodói és közéleti személyiségek is elkísérik utolsó útjára II. Erzsébetet.

A hétfő délelőtti hírek arról számoltak be, hogy a királynő koporsója megérkezett a skót fővárosba, Edinburgh-be.

Kikre számíthatunk tehát a királynő temetésén?

Bár még egy hét hátra van a temetési ceremóniáig, már most megy a találgatás, hogy kik vesznek részt a temetésen, és kik maradnak távol – számolt be róla a Sky News.

Természetesen a brit királyi család teljes létszámban képviselteti magát a szertartáson.

A királynő négy gyermeke – III. Károly király, Anna királyi hercegnő, András herceg és Edward herceg –, Camilla, a király hitvese és Wessex grófnője, valamint az uralkodó unokái – Vilmos és Harry herceg, Peter Phillips és Zara Tindall, Beatrice és Eugenie hercegnő, valamint Lady Louise Windsor és James, Severn vikomt – is jelen lesznek a szertartáson. Minden bizonnyal a közeli családtagok házastársai is jelen lesznek, köztük Katalin walesi hercegnő és Meghan Sussex hercegnéje is.

A szokásoknak megfelelően a többi európai monarchia uralkodócsaládjai is Londonba repülnek a temetésre, így Spanyolország, Hollandia, Monaco, Svédország, Dánia, Belgium és Görögország uralkodói családja is képviselteti magát.

A biztos résztvevőkön felül sokkal érdekesebb, hogy a világ vezető politikusai közül hányan mennek el II. Erzsébettől végső búcsút venni.

Joe Biden amerikai elnök már korábban megerősítette, hogy a First Ladyvel együtt jelen lesz a temetésen.

A Sky News értesülései szerint a Westminster-apátságban olyan sokan lesznek, hogy minden országból csak egyetlen magas rangú képviselő és a partnerük tud részt venni a szertartáson. Emiatt nem világos, hogy Barack Obama és Donald Trump volt amerikai elnökök, valamint feleségeik részt vesznek-e az eseményen.

Fotó: Stringer

Jelen lesz Liz Truss brit miniszterelnök, valamint a Munkáspárt első embere, Sir Keir Starmer is. Micheal Martin ír miniszterelnök szintén megerősítette, hogy Londonba utazik az eseményre, és minden bizonnyal így tesz Nicola Sturgeon skót miniszterelnök is.

Az európai vezetők közül többek között Frank-Walter Steinmeier német és Sergio Mattarella olasz államfő is bejelentette, hogy ellátogat az temetésre.

Lerója kegyeletét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is.

A Nemzetközösség több országa képviselteti magát a gyászszertartáson, így Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök, Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök és David Hurley ausztrál főkormányzó is.

Bejelentette részvételét Jun Jok Szol dél-koreai elnök és Jair Bolsonaro brazil elnök is. Naruhito japán császár szintén részt kíván venni az eseményen, ahogy a japán média szerint Fumio Kishida miniszterelnök is.

Magyarországot Novák Katalin köztársasági elnök fogja képviselni, aki a férjével utazik a temetésre.

A magas rangú személyek mellett a királynő legközelebbi munkatársai, udvarhölgyei és inasai is ott lehetnek a búcsúztatáskor.

Lesznek nagy hiányzók

A világ vezetői közül az egyik legnagyobb név, aki kihagyja a temetést, Vlagyimir Putyin orosz elnök. Habár részvétét fejezte ki a brit uralkodó halála miatt, az Oroszország és Ukrajna közötti háború és az amiatt a nyugati világ által a Kremlre kivetett szankciók és fagyos viszony miatt szinte semmi esély nincs rá, hogy Putyint is lássuk a gyászoló tömegben.

Fotó: Gavriil Grigorov

Kicsi a valószínűsége annak is, hogy Kína első embere, Hszi Csin-ping tiszteletét tegye, hiszen a koronavírus-járvány kitörése óta még nem hagyta el az országát.

A legnagyobb hiányzók között tartják számon a királynő corgijait. A Westminster-apátságba ugyanis tilos kutyákat vinni, a négylábúak a szigorú szabályok szerint még a temető területén sem sétálhatnak. Kérdés, hogy II. Erzsébet temetése miatt tesznek-e kivételt.