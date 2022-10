Anyagi előnyökkel csábítaná a seregbe az oroszokat Putyin

Vlagyimir Putyin ezen a héten kiadott rendeletei a helyi hatóságok hatalmát növelték meg a rend fenntartása érdekében, ám a háborús erőfeszítések folytatását nemcsak korbáccsal, hanem kaláccsal, vagyis a frissen mozgósítottak és családjaik számára biztosított jutalmakkal is igyekszik támogatni az orosz vezetés.

Fotó: Stringer / Anadolu Agency via Getty Images

A bevonulók számára adott támogatások széles skálán mozognak az ország tartományainak gazdasági erejétől függően, így van, ahol a hadba vonulók – vagy az otthon maradó családjaik – haszonállatot, ételt és egyéb természetbeni támogatást kapnak, míg máshol az átlagfizetést meghaladó pénzbeli juttatásban részesülnek.

A rezsim a háború kezdete óta nem először igyekszik pénzzel megváltani a lakosság támogatását, így korábban a családok, a várandós nők, a nyugdíjasok is kaptak juttatásokat, hogy ezzel ellensúlyozzák a nemzetközi szankciók hatását. Mindezekkel a kifizetésekkel Moszkva időt nyerhet a háborúban és elkerülheti, hogy a belföldi problémákkal kelljen foglalkoznia, igaz,

Putyin rendszere a belső elégedetlenségre is felkészült a következő évek költségvetési tervei alapján, hiszen a rendőrségnek jutó összeg is jelentősen emelkedik.

A mozgósítottaknak adott pénzekre szükség is van, hiszen a szeptember 21-i döntést nem fogadta kitörő örömmel az orosz lakosság, így a katonakorú férfiak tömegével menekültek az országból, míg az utcákon tüntetések kísérték a bejelentést, amire a karhatalom brutális reakciója volt a válasz. Nem csoda, hogy a múlt héten már Putyin is arról beszélt, hogy a mozgósítás ebben a hónapban véget ér. Hétfőn a moszkvai polgármester pedig azt közölte, hogy a fővárosban túl is vannak a mozgósításon, akik kaptak behívót, de nem jelentkeztek eddig, azoknak ezt követően sem kell ezt megtenniük.

A kormány kritikusai, így például Alekszej Navalnij korrupcióellenes alapítványa – amelyet a Kreml természetesen betiltott – Telegram-üzenetében véresnek nevezte a mozgósításért járó pénzeket.

Moszkvában ez havi 50 ezer rubelt (337 ezer forint) jelent a hivatalos, törvényileg meghatározott havi 195 ezer rubelen (több mint 1,3 millió forint) felül, míg a szibériai Krasznojarszk és Novoszibirszk tartományban 100 ezer rubel (674 ezer forint) egyszeri kifizetésben részesülnek a bevonulók. Kemerovóban ennek a dupláját kapják meg a mozgósítottak.

Ezek az összegek az orosz átlagfizetésekhez viszonyítva kifejezetten vonzók lehetnek.

Azok, akik a háborúban sebesülést szenvednek 100–300 ezer rubelre (674 ezer–2 millió forint) számíthatnak, míg akik életüket vesztik a harcokban, azok családja 1 millió rubelt (6,74 millió forint) kap a The Wall Street Journal információi szerint.

Az összegeket a katonák bankkártyájára küldik, ám a hírek szerint ezzel is voltak zavarok, ahogy azzal is, hogy sokszor a mozgósítás olyan gyorsan történt, hogy a bankkártyát vagy a számlákhoz való hozzáférést nem sikerült átadni az otthon maradottaknak. Ezt a héten Putyin is elismerte, és utasította a tartományokat a probléma orvoslására.