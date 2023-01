Brit tankokat kaphat Kijev

Amikor előbb Franciaország, később pedig az Egyesült Államok és Németország páncélozott harcjárműveket ígért Ukrajnának, sok haditechnika-rajongó kezdett bele abba a vitába, hogy a kérdéses járművek joggal nevezhetők-e tanknak.

Nem kérdés, hogy a Challenger 2 tank-e.

Fotó: Ben Birchall / PA Images

A legfrissebb hírek szerint azonban a közeljövőben Nagy-Britanniából Challenger 2-es típusú harckocsikat kaphat Kijev, ami más NATO-tagokat is nyugati típusú páncélosok szállítására ösztönözhet, amelyekkel kapcsolatban már nem merül fel az a vita, hogy ténylegesen tankokról van-e szó.

A Sky News szerint a végső döntés még nem született meg, azonban január 20-án ülésezik legközelebb az az Egyesült Államok által vezetett, mintegy ötven országot tömörítő csoport, amely fegyverekkel is segíti Ukrajnát, így könnyen lehet, hogy ezen az eseményen jelentik be a legújabb szállításokat.

A britek első körben tízet küldhetnek a Challenger 2 tankokból.

Noha ez önmagában kevés a harci helyzet érdemi változásához, a brit tankok meggyőzhetik Berlint is arról, hogy nyugodtan szállíthat a német gyártmányú Leopard 2 harckocsit Ukrajnának. A német páncélosok egyebek között a lengyel, a finn vagy a holland hadseregben is szolgálatban vannak. Varsó és Helsinki korábban már jelezte is, hogy szívesen adnának a harckocsikból az ukránoknak, ám ehhez a németek beleegyezésére is szükségük van. Tavaly Nagy-Britannia Lengyelországnak küldött 14 Challenger 2-t, lehetővé téve, hogy a lengyelek T–72-eseket küldjenek az ukránoknak.

Olaf Scholz kormánya mindeddig óvatosabb volt a fegyverszállítások terén, mint a britek vagy az amerikaiak, ám a német segítségnyújtás is folyamatosan növekszik, amit a múlt heti, páncélozott harcjárművek szállításáról szóló döntés is bizonyít, valamint az is, hogy mára az amerikaiak és a britek után Németországból érkezik a legtöbb fegyver az ukrán hadseregnek.

A modern nyugati tankok – köztük a Leopard mellett az amerikai Abrams – régóta az ukrán kívánságlista élén állnak, és megjelenésük nagyobb számban akár döntőnek is bizonyulhat a háborúban, ugyanakkor Oroszország hétfőn közölte, hogy a nyugati fegyverszállítások nem változtatják meg a konflikus kimenetelét, csupán az ukránok szenvedéseit növelik.