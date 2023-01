Ukrán miniszter: Ukrajna gyakorlatilag már a NATO tagja

Ukrajna de facto a NATO katonai szövetség tagjává vált – mondta az ukrán védelmi miniszter. Ez a kijelentés tovább mélyítheti az ellentéteket Oroszország és a nyugati államok között. A NATO-tagok mindig is óvatosan álltak Ukrajna tagságához, mivel a háborúban álló állam felvétele a szövetségbe a harc eszkalálódását, globális konfliktust eredményezhetne. Olekszij Reznikov arról is beszélt, hogy Ukrajna újabb fegyverszállítmányokat kap, többek között tankokat és vadászrepülőket, mivel Oroszországgal együtt elkezdtek felkészülni egy döntő tavaszi offenzívára – a miniszter erről a BBC-nek beszélt.

Fotó: AFP

Ukrajna mint ország és Ukrajna mint fegyveres erő technikailag a NATO tagjává vált. Ez ugyan jog szerint még nem következett be, de a gyakorlat mást mutat, hiszen hosszú ideje támogatást kapunk a szövetségtől

– mondta Reznikov.

A konfliktus kezdeti célkitűzései után az ukrajnai események egyfajta egzisztenciális küzdelemmé váltak Oroszország és Vlagyimir Putyin számára. Orosz tisztviselők többször is fogalmaztak úgy, hogy Ukrajnában valójában a NATO ellen harcolnak. Kijev már régóta próbált bekerülni hivatalosan is az Észak-atlanti Szerződés Szervezetébe, Putyin pedig ezt mindig is az országát fenyegető biztonsági kockázatnak tartotta. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a háború kirobbanása óta szorgalmazza egy gyorsított felvételi eljárás lefolytatását, azonban ez nem jöhet létre addig, ameddig a háború tart, mivel az a teljes NATO konkrét belépését jelenteni a harcba. Egyelőre az sem világos, hogy a szövetség a konfliktus lezárása után valóban fontolóra veheti-e Ukrajna csatlakozását.

Biztos vagyok benne, hogy hamarosan de jure is a NATO tagjai leszünk

– mondta Reznikov.

Jelentés a frontról

A BBC-nek adott interjúban Reznikov beszélt arról is, hogy hogyan állnak a harcok a fronton. Elmondta, hogy a donyecki régióban továbbra is a háború legvéresebb küzdelmei zajlanak, az ukránok még mindig kitartanak a szinte semmivé vált Szoledar bányavárosnál. A várost az orosz erők a Wagner-csoport vezetésével ostromolják már napok óta, többször is érkeztek olyan hírek, miszerint sikerült elfoglalniuk a települést, de végül mindig kiderült, hogy maradtak még ukrán védők a területen. Szoledar stratégiai pont, egyrészt a város körül húzódó több kilométeres bányarendszerek miatt, ahol nemcsak fegyvereket, de csapatokat is lehet állomásoztatni, illetve innen egyenes út nyílik a Donyeck szíve, Bahmut város felé. Bahmut hónapok óta ellenáll az orosz támadásoknak, ám az oroszok egyre több környező települést szereznek meg.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Azt tudni lehet, hogy Szoledar városában vannak Európa legnagyobb sóbányái, amiket a Wagner-csoport alapítója, Jevgenyij Prigozsin vállaltan meg akar szerezni.

Széthúzás lehet az orosz csapatok között

Reznikov arról is beszélt, hogy látszólag ellentétek feszítik szét az orosz csapatokat. Mint mondta, az elmúlt hetekben az látszik, hogy a támadásokat a Wagner-csoport vezeti, amely a veszteségekkel nem törődve, hullámokban támadja az ukrán állásokat. A csoport vezére, Jevgenyij Prigozsin az orosz reguláris haderő egyik leghangosabb kritikusa volt. Reznikov szerint az magyarázhatja a heves Wagner-támadásokat, hogy Prigozsin bizonyítani akarja, hogy a hadereje mennyivel jobb az orosz hadseregnél.

Valószínűleg Prigozsin személyes célként tűzte ki Bahmut elfoglalását

– mondta Reznikov.