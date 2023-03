Felrobbantották Mariupol rendőrfőnökének autóját

Az orosz állami tulajdonú TASZSZ hírügynökség arról számol be, hogy hétfő reggel megkísérelték meggyilkolni a rendőrfőnököt a megszállt Mariupolban. A The Guardian cikke idézi a megszállt területen tartózkodó orosz tisztviselőt, aki azt mondta:

reggel felrobbantották Mihail Moszkvin rendőrfőnök autóját, azonban a rendőrfőnök él, minden rendben van.

Fotó: LutsenkoLarissa / Shutterstock/Illusztráció

A forrás arról tájékoztatta TASZSZ-t, hogy

az autó a rendőrfőnöktől néhány méterre robbant fel, a férfi csak enyhe agyrázkódást szenvedett.

Korábban a városba váratlanul megérkezett Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az időzítés nem véletlen, hogy március közepére tervezték: szinte napra pontosan egy éve rombolták porig az oroszok a kikötővárost, amelynek a színháza alól ezer embert kellett kimenteni, és brit információk szerint legalább 300-an haltak meg, amikor bombatalálat érte az óvóhelyként használt épületet. Az ukránok szerint az oroszok háborús bűnt követtek el ezzel – nem véletlen, hogy fél Európa letartóztatná az orosz elnököt.

A megszállt Melitopolban is támadásokról számoltak be, ukrán fegyveresek hétfő reggel támadást indítottak, a tengerparti városra az ukrán hadsereg tüzérségi csapást mért, a városvezetés szerint az anyagi kár mellett civil sebesültek is vannak. Az előzetes információk szerint a támadásban négy ember megsérült és több épület is jelentősen megrongálódott.