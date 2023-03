Használhatatlanok lehetnek az ukrán fronton a brit Challenger tankok

Lekésik az amerikai Abrams tankok az orosz offenzívát, talán még a háborút is Alighanem lekésik a tavaszra várt orosz offenzívát – de talán még a háborút is – azok az amerikai Abrams tankok, amelyeknek az ukrajnai harctérre juttatását a kiszivárgott hírek szerint szerdán jelenti be Washington. Ráadásul úgy tűnik, jelképes darabszámról van szó a katonai felszereléseket gyorsan faló konfliktus méretéhez és az ukrán hadsereg igényeihez képest.