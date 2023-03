Orosz–ukrán háború 390. nap – friss hírek

Oroszország inváziója Ukrajnával szemben fegyverkezési versenybe hajszolta Lengyelországot is. Természetesen a varsói vezetés korábban is tisztában volt az orosz birodalmi álmok jelentette fenyegetéssel, ám az ukrajnai invázió után elképesztő ütemre kapcsolt a lengyel haderőfejlesztés. Varsó a tervek szerint az idén a lengyel GDP 4 százalékát fordíthatja hadserege korszerűsítésére, ami a NATO-elvárás duplája, és ami a szövetség egy főre jutó legnagyobb hadikiadását jelentheti. Fegyvervásárlásokból most nincs hiány Lengyelországban, így hamarosan a teljes, szovjet időkből hátramaradt fegyverzet megújulhat.

A fegyverek azonban nem lesznek olcsók, még ha a lengyel gazdaság növekedési pályán is marad. Varsó a tervek szerint 2035-ig több mint 100 milliárd dollárért vásárolna fegyvereket, míg az idei költségvetés 97 milliárd zlotyt (21 milliárd dollár) szán védelmi célokra. Azonban a Dziennik Gazeta Prawna lengyel lap számításai szerint ez valójában ennél mintegy harmadával több lehet az idén, ha a költségvetésen kívüli tételekkel is számolunk.