Kreml: Putyinnak nincsenek hasonmásai, de a teherbírása olyan, mint három embernek egyszerre

A Kreml visszautasította azokat a feltételezéseket, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek dublőrje van, aki a nyilvános szerepléseken helyettesíti – jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő.

Fotó: AFP

Valószínűleg hallották már azokat a feltételezéseket, hogy Putyin elnöknek több hasonmása is van, akik dolgoznak helyette, miközben ő egy bunkerben ül. Ez egy újabb hazugság. Látják, milyen elnökünk van. Rendkívül aktív, alig tudunk vele lépést tartani a munkában

– mondta Peszkov fiataloknak egy oktatási rendezvényen Moszkvában hétfőn.

Az elnöki szóvivő azt követően beszélt erről, hogy ismét elhangzottak olyan állítások, amelyek szerint Putyint a nyilvánosság előtt dublőr helyettesíti. A múlt héten Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára állította, hogy nem Vlagyimir Putyin elnök, hanem egy hasonmása tartott szemlét az orosz erőknél Herszon és Luhanszk megye megszállt területein.

Vlagyimir Putyin mariupoli látogatása.

Fotó: AFP

A Kreml visszautasította a vádakat, és Peszkov nagyon furcsának nevezte Danyilov állítását.

Az orosz elnök a múlt hónapban több látogatást is tett Ukrajnában, pontosabban az országtól elcsatolt területeken. Putyin Mariupolban, Herszonban és Luhanszkban is feltűnt, vélhetőleg ezzel ellensúlyozni kívánt az ukrán államfő, Volodimir Zelenszkij rendszeres látogatásait a fronton. A látogatásról készült videóval azonban voltak furcsaságok, amik arra utalnak, hogy az ukrajnai utazások nem pont úgy történtek, ahogy azt a Kreml be akarta állítani. Egyrészt a felvételen hallható, hogy az orosz elnök a közelgő húsvétról beszélget a katonákkal, ami azért furcsa, mert a közzététel húsvét után történt. Másrészt a BBC-nek tűnt fel, hogy a felvétel valószínűleg nem a fronton készült, hanem attól nagyjából 150 kilométerre, egy herszoni város mellett kialakított katonai bázison.

Videón, ahogy Putyin ukrán földre lép – az arckifejezése mindent elárul Az orosz elnök a frontra látogatott, Vlagyimir Putyin a herszoni és a luhanszki területeken tartott szemlét.

Az ukránok már tavaly nyáron hangoztatták, hogy Putyint egy dublőr helyettesíti a nyilvános rendezvényeken, miközben az elnök egy bunkerben bujkál az orgyilkosok elől. Az orosz propaganda ezt a feltételezést igyekszik cáfolni és bemutatni, hogy az országnak olyan vezetője van, aki bátran a frontra látogat és kézben tartja a konfliktus menetét.