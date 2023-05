Elon Musk, a világ második leggazdagabb embere kedden kemény szavakat intézett a távmunkában dolgozókhoz, mivel szerinte nem tisztességes, hogy ők otthon maradhatnak, míg az őket kiszolgáló emberek nem – írta az Insider.

Fotó: AFP

Gyalázatos dolog azt feltételezni, hogy mindenki másnak be kelljen menni dolgozni, de valamiért egy szűk csoport megérdemli, hogy ez alól kivétel legyen. Ez nem csak a termelékenységnek árt, szerintem ez erkölcsileg is rossz

– mondta Musk a keddi interjúban.

A milliárdos szerint a koronavírus-járvány alatt szükségessé vált szokás manapság már nem több, mint úri muri, amihez az irodai dolgozóknak nem lett volna szabad hozzászokniuk, még kevésbé elvárni, hogy most már ez mindenhol bevett szokás lesz.

Musk szerint súlyos társadalmi probléma, hogy a szellemi munkások különleges bánásmódot követelnek meg maguknak, miközben elvárják, hogy az autójukat gyártó, ételüket készítő, házukat építő vagy a boltban őket kiszolgáló dolgozók maradjanak a helyükön.

A koronavírus-járvány idején ez még érthető volt, akit lehetett, azt hazaküldtünk a saját és a lakosság védelme érdekében. De itt az ideje, hogy leszálljanak a magas lóról, és mutassanak egy kis szolidaritást a munkatársaik iránt

– jelentette ki a SpaceX alapítója.

A világjárvány kitörésekor a Tesla is távmunkapolitikát fogadott el az irodai dolgozók számára, de a gyári munkásoknak továbbra is be kellett menniük az üzembe, teljes műszakidőben.

Tavaly nyáron azonban Musk visszahívta a Tesla dolgozóit, és ultimátumot adott nekik: vagy visszatérnek az irodába legalább heti 40 órára, vagy felmondanak. Néhány héttel később pedig az autógyártó elkezdte nyomon követni, hogy az alkalmazottak mikor jelentkeznek be a munkahelyükre. A tavaly ősszel megvásárolt Twitternél is hasonló volt a helyzet, nem sokkal azelőtt, hogy a vállalat nagy részét leépítették.

Nem azt várom el, hogy ugyanannyit dolgozzanak, mint én, csak annyit kérek, hogy tegyenek le 40 órányi munkát az asztalra – ha ezt kevesebb, mint öt irodai nap alatt teljesítik, akkor nyitott vagyok a kompromisszumra

– tette hozzá a Tesla-vezér.