Prigozsin bejelentette: a Wagner csoport távozik Bahmutból

A Wagner csoport vezetője bejelentette zsoldosegységeinek kivonását a donyecki Bahmutból. A zsoldoscsoport közzétett egy videót a fegyveresek kivonulásának állítólagos megkezdésének folyamatáról. Jevgenyij Prigozsin katonai egyenruhás emberek mellett pózol a felvételen.

Fotó: AFP

Kivonjuk az egységeket Bahmutból. Május 25. hajnali 5 órától június 1-jéig a fő egységet áthelyezzük, és átvezényeljük az állásokat a katonasághoz. Lőszert, állásokat, mindent, beleértve a száraz ellátmányt is

– mondta Prigozsin.

Húszezer fegyverest vesztett el a Wagner Bahmut elfoglalása közben. Prigozsin korábban már elmondta, hogy 427 nap harcai után, június 1-jén vagy akörül a Wagner kivonja csapatait Bahmutból, hogy újraszervezze és újrafegyverezze őket.

A Wagner mintegy ötvenezer embert toborzott börtönökből az ukrajnai harcokra, közülük tízezren vesztették az életüket Bahmutnál, és körülbelül még ugyanennyien a Wagner reguláris fegyveresei közül.

Prigozsin úgy becsülte: a veszteség 80 százaléka a lőszerhiánynak tudható be. A zsoldosok vezetője egy interjúban arra is figyelmeztetett: Oroszországban az 1917-es forradalomhoz hasonló zavargások törhetnek ki, és Ukrajnában is veszíthet Oroszország, ha az elit nem veszi komolyan a háborút.