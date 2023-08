Cirkálórakétákat küld Németország is Ukrajnának

Váratlanul Kijevbe látogatott Christian Lindner német pénzügyminiszter, és ha már ott járt támogatásáról biztosította a nagy hatótávolságú cirkálórakéták, a Taurusok átadását Ukrajna számára.

A szabaddemokrata politikus szerint Berlin megvitatja a szövetségeseivel, hogy mi lehetséges és mire van szükség, ám hozzátette, hogy személy szerint támogatja a rakétaszállításokat.

Fotó: Shutterstock

Később egy interjúban arról beszélt, hogy a döntés az ügyben gyorsabb lesz, mint a korábbi esetekben, utalva a Leopard 2 harckocsik körüli huzavonára – írja a Financial Times.

Olaf Scholz német kancelláron tehát egyre erősebb a nyomás a nagy hatótávolságú eszközök átadására. A Taurus rakétákat a német MDBA és a svéd Saab gyártja közösen. Scholz vasárnap egy interjúban arról beszélt, hogy minden lehetséges döntést alaposan megvizsgálnak.

Az eszkalációtól tartó kormányfő mindeddig óvatosabbnak bizonyult a fegyverszállítások kérdésében, mint zöld vagy liberális koalíciós partnerei. A múlt héten a Spiegel arról írt, hogy

a tisztviselők azt vizsgálják, hogy képesek-e a rakétát úgy módosítani, hogy az Oroszország területén belül ne tudjon célpontokat támadni.

Miután az elmúlt hetekben többször is robbanások rázták meg Moszkvát, egyre több nyugati szereplő aggódik, hogy az általuk küldött fegyvereket nemcsak védelemre használják.

Azonban a legnagyobb német fegyvergyártója, a Rheinmetall bejelentette, hogy szállít Ukrajnának a Luna nevet viselő drónrendszeréből, még az év vége előtt. A cég szerint a tízmillió eurós nagyságrend alján van a megrendelés értéke.

Kijev korábban brit és francia cirkálórakétákat is kapott, azokat használja is a háború során. Ukrajna azonban német rakétákat és amerikai ATACMS rendszereket is szeretne.