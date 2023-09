A Nobel-díj mégsem a tudomány szabadságának ünnepe: Oroszország nem vehet részt a díjátadón

Bár pénteken a Nobel Alapítvány azt közölte, hogy a nemzetközi együttműködés előmozdítása érdekében Oroszországot, Fehéroroszországot és Iránt is meghívják az idei Nobel-díj átadóra, a svédországi felháborodás miatt erre mégsem kerül sor. A svéd politikai élet több résztvevője is kijelentette, hogy nem vesz rész az ünnepségen, ha az orosz, fehérorosz és az iráni nagykövet is jelen lesz. Osloba továbbra is várják a három ország diplomatáit.

38 perce | Szerző: VG/MTI

