Orosz–ukrán háború 572. nap – friss hírek

Ukrajna úgy döntött, hogy bepereli EU-s szomszédait, azaz Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek betiltása miatt – jelentette be az ország kereskedelmi képviselője. Tarasz Kacska hozzátette, hogy Kijev saját korlátozásokkal fog válaszolni az érintett országoknak – írta meg a Politico.

Miközben immár másfél éve háborúban áll Oroszországgal, Ukrajna a tárgyalóasztal mellett is gyakran harcias álláspontot képvisel. Kijev most azt kifogásolja, hogy az Európai Unió nem tartja be szabadkereskedelmi kötelezettségvállalásait, amikor megálljt parancsol a piacaira öntött ukrán gabonának.

Fontos bebizonyítani, hogy ezek az intézkedések jogilag helytelenek. Emiatt jogi eljárást indítunk

– jelentette ki vasárnap este Kucska. Hozzáfűzte, hogy Kijev éppen akkor készül megtorlásra a lengyel export ellen, amikor az ország az október 15-i, sorsdöntő parlamenti választásokra készül.