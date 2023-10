Izraelt nem lehet a foglyokkal zsarolni, a fenyegetés ellenére a földdel teszik egyenlővé Gázát

Izrael a palesztinok ellen vívott harcok eddigi legnagyobb támadását viszi véghez a Gázai övezetben. A légicsapások egész kerületeket változtatnak porrá. A támadások annak ellenére folytatódnak, hogy a Hamász azzal fenyegetett, hogy minden lebombázott gázai épület után kivégeznek egy izraeli túszt.

Teljes gázai kerületeket rombol le Izrael a szombati támadás miatt indított megtorló háborúban. Gáza lakosságának nincs hova menekülnie.

Fotó: Belal Al Sabbagh / AFP

A Hamász még hétfőn tette közzé a fenyegetését, és azt is hozzátették, hogy a kivégzéseket élőben közvetítik majd. Ennek ellenére kedden folytatódott Gáza bombázása, Izrael nem tántorodik el a kegyetlen megtorlástól

– írta meg a Reuters.

Október 7-én, szombaton a Hamász több ezer rakétát lőtt ki Izraelre, és fegyveresei is behatoltak az országba. A támadás váratlanul érte Izraelt, és eddig nem látott veszteségeket szenvedett el. Több településen mészárlást rendeztek a terroristák, és egy zenei fesztivált is lerohantak, ahol több ezer fiatal szórakozott. A támadás sikere még a Hamászt is meglepte, a szervezet egyik vezetője közölte, hogy eredetileg nem számítottak rá, hogy ekkora csapást mérhetnek Izraelre.

A sokkból Izrael csaknem két nap után tudott magához térni, ekkor indult a megtorlás. Több százezer tartalékos vonult hadba, és megkezdődött a Gázai övezet bombázása. A területen a településeket elsöpri Izrael haragja, a közösségi médiában rengeteg felvétel található arról, ahogy teljes épületegyüttesek robbannak darabjaikra.

Fotó: Mohammed Abed / AFP

A gázai Khan Younis kórház hullaházában már nem férnek el a holtestek. Az áldozatok hasára ráírják a nevüket, ha tudják, és halmokba rakják őket, ahol még van hely.

Izrael nem kíméli a civileket és polgári infrastruktúrát. Egy gázai férfi azt nyilatkozta újságíróknak, hogy a Gázában már sehol sincsenek biztonságban, és próbál a családjával elmenekülni Egyiptomba. Állítólag a rakétacsapás érte az ENSZ egyik helyi épületét is. A ENSZ emberi jogi főbiztosa, Vlker Turk kijelentette, hogy Izrael egyértelműen megsértette a nemzetközi humanitárius jogot.

Izraelben még folyamatban van a károk felmérése a Hamász támadása után

Még nincs pontos adat az izraeli áldozatok számáról, az országban most mérik fel a veszteségeket. A megtámadott településeken hosszú vércsíkok jelzik, hogy honnan gyűjtötték össze a halottakat.

Fotó: Mohammed Abed / AFP

A Nova Fesztiválon, amelyet a terroristák megtámadtak, legalább 260 fiatalt öltek meg, akik a hajnali bulikon vettek részt. A fesztivál közben egyszer csak megjelentek a fegyveresek a színpadok között, és válogatás nélkül lőttek a menekülő fiatalokra. Állítólag több izraelit és külföldit elfogtak és elhurcoltak.

Izrael azt is bejelentette, hogy a hadserege napokon belül bevonul a Gázai övezetbe,

ahonnan még 2005-ben távozott. Addig is Gáza teljes blokád alatt van, vagyis Izrael nem engedi be a területre segélyeket, élelmiszer- és üzemanyag-ellátmányt.

Több ezer gázai menekült Egyiptom felé próbált menedéket keresni, azonban Izrael elvágta a határ felé vezető utat.