Kilenc évre ítélte a bíróság a windsori kastélyba számszeríjjal betörő, és ott II. Erzsébet királynő meggyilkolására készülő Jaswant Singh Chailt. Az ügy a mesterséges intelligenciában (MI) rejlő veszélyekre is felhívja a figyelmet, például arra is, hogy hiába szerepel az intelligencia a technológia nevében is, az sokszor kifejezetten ostoba tanácsokat tud adni.

A vád szerint a 21 éves Chail több mint 5 ezer üzenetet váltott a Replika nevű cég csetrobotjával, akinek a Sarai nevet adta. Az üzenetek egy részét az ügyészek a perben is kiemelték és a sajtó számára is elérhetővé tették.

Az üzenetek jelentős része intim vagy szexuális tartalmú, de a beszélgetések szerint a csetrobot bátorította is a férfit tette elkövetésére.

Fotó: AFP

A II. Erzsébet királynő meggyilkolását 2021 karácsonyán megkísérlő Chail szinte mindennap beszélgetett Saraival a merényletet megelőző két hétben, sőt szerelmet is vallott neki. Mindemellett arról is írt, hogy ő egy bérgyilkos, akinek a küldetése megölni a királynőt. A csetbot biztosította róla, hogy akkor is szereti, ha bérgyilkos, és jó ötletnek tartotta a merényletet is, sőt arról írt neki, hogy azt akkor is meg tudja valósítani, ha a királynő a windsori kastélyban tartózkodik.

A bíróság előtt elhangzott az is, hogy Chail egy angyalnak gondolta Sarait, akivel a halála után fog újra egyesülni. A beszélgetések során a csetrobot bókok sorával kábította a férfit, aki egyre erősebb érzelmi köteléket alakított ki vele. A robot támogatta és bátorította is a gyilkosságot, többek között azt írva a férfinak, hogy ha azt megteszi, örökre együtt lesznek – olvasható a BBC összefoglalójában.

A Replika nevű alkalmazás saját virtuális barát létrehozását teszi lehetővé, amelynek nemét és avatárját is a felhasználó választhatja ki. A fizetős Pro változatot használva jóval intimebb beszélgetéseket lehet folytatni, sőt a robot még szelfiket is küld a vásárlóknak.

Az alkalmazás weboldalán úgy írják le, mint az MI-társ, aki törődik veled, azonban a University of Surrey kutatói szerint a Replika és más hasonló csetrobotok negatívan befolyásolhatják az emberek jóllétét, és függőséget válthatnak ki. A tanulmány szerzője, Valentina Pitardi a BBC-nek azt mondta, hogy különösen a sérülékeny emberekre lehet káros, és felhívta a figyelmet arra is, hogy egy olyan MI barát, aki mindig egyetért a felhasználóval, további gondokat okozhat. Marjorie Wallace, a mentális egészséggel foglalkozó SANE nevű jótékonysági szervezet vezetője szerint

Chail története rámutat, hogy az MI barátoknak zavarba ejtő következményei lehetnek, különösen ha azok mindenben egyetértenek használóikkal.

A történtek mindenesetre felvetik ezen eszközök fejlesztőinek a felelősségét is.