Negatív figyelőlistára vette Izrael államadós-besorolásait a Fitch

MCC: Az izraeli háború Európára is veszélyt hozhat Az MCC szerint a Nyugat már elvesztette az izraeli háborút, legalábbis morális szempontból. Sőt, azzal, hogy Izrael mellé állt a konfliktusban, a nyugati és az arab világ közt törésvonal alakulhat ki. Ennél is fontosabb kérdés, hogy Európa muszlim lakossága radikalizálódik-e és Ukrajna továbbra is kap-e elegendő segítséget.