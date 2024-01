Mégsem indul el az európai parlamenti választásokon Chales Michel, az Európai Tanács elnöke. A belga politikus nem szeretné, hogy a döntése elleni támadások elvonják a figyelmet jelenlegi küldetéséről.

Charles Michel meggondolta magát, mégsem indulna európai parlamenti képviselői mandátumért. Fotó: AFP

"Nem leszek jelölt az európai választásokon. Minden erőmet jelenlegi feladataimnak fogom szentelni, rendíthetetlen elszántsággal, amíg azok véget nem érnek" – fogalmazott Michel a Facebook-oldalán közzétett hosszú közleményében.

Michel a hónap elején jelentette be, hogy a júniusi európai parlamenti választásokon belga liberális pártja jelöltjeként indul. Döntése részben azért váltott ki kritikákat, mert ez egyúttal azt jelentette, hogy a tervezettnél korábban távoznia kell jelenlegi posztjáról. A lépés emellett összeférhetetlenségi kérdéseket is felvetett, mivel pártpolitikusként indulna a választási kampányban, ugyanakkor esetleges megválasztásáig a különböző politikai csoportok vezetőiből álló tanács elnökeként is tevékenykedne.