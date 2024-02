Amerika támogatja, hogy Mark Rutte legyen a NATO főtitkára

Az Egyesült Államok támogatja, hogy Mark Rutte leköszönő holland kormányfő váltsa Jens Stoltenberget a NATO főtitkári tisztségében – közölte csütörtökön John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági koordinátora. Az észak-atlanti szövetség jelenlegi főtitkára, a norvég Jens Stoltenberg 2024 októberéig tölti be a tisztséget, miután 2023 nyarán, többek között az elhúzódó orosz-ukránháború miatt is, további egy évvel meghosszabbították a megbízatását. Az idén 65 éves egykori norvég miniszterelnök 2014. október elseje óta a főtitkára.

Mark Rutte lehet Jens Stoltenberg utódja

Fotó: JONAS ROOSENS/AFP

Stoltenberg utódjának többek között olyan kihívásokkal kell megbirkóznia, mint a NATO-tagállamok Ukrajnának nyújtott támogatásának fenntartása, ügyelve arra, hogy a katonai szövetség ne sodródjon bele közvetlenül a konfliktusba.

Kirby beszélt arról is, hogy Irán jelentős mennyiségű drónt, irányított bombát és tüzérségi lőszert szállít Oroszországnak. Ugyanakkor Washingtonnak még meg kell állapítania azt is, hogy Terherán átadott-e ballisztikus rakétákat is. A Fehér Ház nemzetbiztonsági koordinátora egyben közölte, hogy a napokban újabb szankciókat vetnek ki az Iránra, illetve gyors és kemény választ ígért, amennyiben Teherán ballisztikus rakétákat is elad Moszkvának.

Kirby az izraeli háború kapcsán szót ejtett arról is, hogy Brett McGurk, az amerikai elnök közel-keleti főtanácsadója építő jellegű megbeszéléseket folytatott Izraelben és Egyiptomban. Hangsúlyozta, hogy Washington továbbra is elkötelezett egy megállapodás mellett, amelynek keretében a palesztin szélsőségesek elengednék túszaikat harctevékenységek megszakításáért cserébe.