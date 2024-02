Új SUV-t bérel vagyonnyilatkozata szerint a pécsi alpolgármester

Február elsején éjfélkor tették közzé valamennyi magyar politikus vagyonnyilatkozatát. A párvezetők és a kormánytagok mellett számos városvezető esetében is sor került erre. A Bama Baranya vármegyei hírportál a pécsi városvezetők anyagi helyzetébe nézett bele, így a polgármestert és a három alpolgármestert is górcső alá vette.

Audi Q4. Fotó: TT News Agency via AFP (illusztráció)

A lap a három helyettes közül Ruzsa Csaba gyarapodásával foglalkozik. Neki bruttó 1,4 millió forintos fizetése van. Emellett két, összesen 180 négyzetméteres apartmanja van a horvátországi Zadartól nem messze, amelyeket felerészben birtokol 2007 óta. Van egy 1580 négyzetméteres pécsi telken épült, 288 négyzetméteres, garázzsal is rendelkező családi háza, egy 1000 négyzetméteres fővárosi telken lévő, 84 négyzetméteres társasházi otthona is két garázzsal – ez utóbbinak a felét birtokolja –, továbbá egy 100 négyzetméteres budapesti társasházi lakásba is visszavonulhat. Az ingatlanpiacon ezek értéke egyenként 100-150 millió forint körül lehet, tehát nagyjából félmilliárdos felett diszponál. Ezenkívül egy bükfürdői 6800 négyzetméteres telek huszonheted része is az övé, illetve egy 120 négyzetméteres balatonmáriafürdői üdülő negyede.

A lap kiemeli, hogy a politikus a 2010-ben vásárolt A4-es Audija és a 2019-től bérelt A6-os Audija mellett immár bérel egy Audi Q4-es SUV-t is.